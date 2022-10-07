圓錶控心動了！Google推出首款智慧手錶Pixel Watch 售價10,900元起

Google大手筆併購Fitbit後推出的旗下首款智慧手錶Pixel Watch終於要上市了，完整整合了Google各項服務以及Fitbit原有強大的健康功能，再加上圓潤時尚的外觀與眾多錶帶配件，令人眼睛一亮！

Pixel Watch擁有吸睛的圓形3D玻璃與不銹鋼錶殼設計，可透過錶冠滑動螢幕畫面、存取捷徑和打開應用程式選單，或使用緊鄰錶冠上方的側邊按鈕，按一下即可開啟最近用過的應用程式。提供19種客製錶面，可進行個人化選項設定，也可以透過Google相簿挑選喜愛的相片自訂專屬錶面。

獨特的錶帶扣環機制設計，靈感則來自於相機鏡頭與機身的扣合方式，Google也同步推出多款顏色豐富的運動、編織、彈性錶帶，讓使用者能輕鬆變換整體造型，明年年中也將推出金屬鏈錶帶和米蘭錶帶選項，提供喜歡不同風格與材質的使用者更多選擇。

要吸引消費者買單，當然不能只靠外型，Pixel Watch與Pixel系列手機，以及各項Google服務的整合性才是重點。透過快速配對功能，只要將Pixel Buds與手機配對後，耳機便會自動與手錶連線。你可以透過手錶發起通話，並輕鬆轉換至在你身旁的手機。當你在聽YouTube Music音樂、使用Google地圖時，也能享有這種順暢的跨裝置體驗。使用者也可以從Pixel Watch操作Google Home應用程式控制智慧家庭裝置，或是透過內建Google語音助理輕鬆下達語音指令，或在移動時快速使用Google錢包以信用卡付款。而原本Fitbit的健康與健身功能當然也沒少，全天候心率追蹤、40種運動模式、睡眠紀錄等指標都能幫助了解自身健康狀況。