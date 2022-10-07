Google旗艦新機Pixel 7、Pixel 7 Pro正式發表 售價18,990元起即起預購

在今年5月Google I/O首次亮相的Pixel 7系列手機，終於正式發表了，在稍早發表會中同步推出了Pixel 7、Pixel 7 Pro兩款手機，以及首款智慧手錶Google Pixel Watch，而台灣也在首波上市之列，即日起於Google商店以及指定線上通路開放預購，並將於10月13日正式上市。

全新Pixel 7以及Pixel 7 Pro手機採用新一代Google Tensor G2處理器，且同時搭載Android 13作業系統。Pixel 7採用6.3吋螢幕及更薄的邊框，機身設計上比前一代Pixel 6更為精巧，Pixel 7 Pro則擁有6.7吋螢幕、精美的拋光鋁合金外框和相機外框。除了延續先前的螢幕下指紋辨識功能，Pixel 7與Pixel 7 Pro也將支援人臉解鎖。

而這次Google也推出多個相機功能新升級，透過軟硬體的互相搭配，Pixel 7的高解析變焦倍率可高達8倍、Pixel 7 Pro更可達到30倍，能夠大幅增加拍攝範圍，從遠處拍下畫質清晰的照片。低光源下的夜視模式再升級，只需平常一半的曝光時間，就能在昏暗的環境中拍出比過去更加銳利細緻的相片。Pixel 7 Pro更獨家具備微距對焦功能，最近3公分的距離，精準捕捉花瓣、雨滴、羽毛和其他微小細節，並享有Pixel HDR+的清晰畫質和豐富生動的色彩。

在拍攝影片時，Pixel 7系列可提供畫質更佳、色彩更鮮艷明亮的10位元HDR影片，而透過「電影動態模糊」功能，拍攝時能夠自動判斷畫面中的拍攝主體跟背景，創造出自然景深來凸顯畫面中的主角，拍攝出如電影般的高品質影片。

另外一個很令人期待的功能則是Pixel 7和Pixel 7 Pro將可獨家使用Google相簿的「修復模糊」功能，透過機器學習技術，只要輕觸照片就能輕鬆救援失焦的重要照片，還原清晰動人的瞬間，年代久遠的懷舊照也能夠使用。