4倍起司超濃郁！必勝客「芝心瀑布紙包飯」限定登場

繼年初推出紙包飯系列後，必勝客Pasta Hut今年再將義式紙包飯升級，推出期間限定「芝心瀑布紙包飯」，可加價升級大量莫札瑞拉起司，營造出4倍濃郁的牽絲效果。此外，必勝客PK雙饗卡APP更推出全新「揪團」新功能，10月31日前揪滿3人還能再享「50元折價優惠」。

Pasta Hut所推出的義式紙包飯，採用紙包封烤技術，以212度高溫封烤，再搭配松露牛肝菌醬、或是番茄奶油口味的粉紅海鮮醬，讓民眾可以享受各具特色的滋味。不論是「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」或「粉紅海鮮起司紙包飯」，即日起至11月28日期間，加價50元就可以升級「芝心瀑布」，以4倍的莫扎瑞拉起司，創造出4倍的濃郁享受。

必勝客PK雙饗卡APP全新功能「揪團」新上線，只要下載PK雙饗卡APP、加入會員就可以開團，一鍵就能分享揪團連結，非會員也能參與跟團，還能隨時追蹤訂單狀態。10月31日前3人成團即現折50元，還可累積點數換現金折價券，方便揪同事、揪家人、揪室友一起下單。