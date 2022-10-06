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板橋凱撒X新板希爾頓6餐廳滿千折200！再抽iPhone新機
進入秋冬年末，為搶攻新板特區餐飲商機，板橋凱撒大飯店與台北新板希爾頓酒店攜手合作，聯合6間不同風格主題的中西式餐廳及酒吧，即日起至11月30日推出餐飲消費滿1,000元即可現折200元，以及餐飲護照集點卡乙張，集滿6間餐廳點數各乙枚即可參加抽獎，將有機會把討論度最高、市價38,900元全新iPhone 14 Pro Max帶回家。
參與活動的餐廳有板橋凱撒大飯店「Bar 98」、「蓮花泰式餐廳」、「家宴中餐廳」，以及台北新板希爾頓酒店「逸廊」、「悅．市集」自助餐、「青雅中餐廳」。
新板雙星餐飲護照集點卡活動，不限平、假日或特殊節慶日皆適用，內用、外帶皆可，但不得與餐券或其他優惠合併使用。
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