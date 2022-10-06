板橋凱撒X新板希爾頓6餐廳滿千折200！再抽iPhone新機

涼爽秋季到來，加上國境即將解封，因應消費者蠢蠢欲動的出遊心情，平價時尚品牌GU選在此刻上市「玩美針織系列」服飾，並邀請了品牌好友邵雨薇站台，並詮釋新款搭配。當穿上玩美針織系列的外套之後，邵雨薇則表示「既可以單穿，還能讓身型更好看」，已經迫不及待要包色了！

2022-10-06 17:56