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板橋凱撒X新板希爾頓6餐廳滿千折200！再抽iPhone新機

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
板橋凱撒大飯店蓮花餐廳泰式美饌。圖／板橋凱撒提供
板橋凱撒大飯店蓮花餐廳泰式美饌。圖／板橋凱撒提供

進入秋冬年末，為搶攻新板特區餐飲商機，板橋凱撒大飯店與台北新板希爾頓酒店攜手合作，聯合6間不同風格主題的中西式餐廳及酒吧，即日起至11月30日推出餐飲消費滿1,000元即可現折200元，以及餐飲護照集點卡乙張，集滿6間餐廳點數各乙枚即可參加抽獎，將有機會把討論度最高、市價38,900元全新iPhone 14 Pro Max帶回家。

參與活動的餐廳有板橋凱撒大飯店「Bar 98」、「蓮花泰式餐廳」、「家宴中餐廳」，以及台北新板希爾頓酒店「逸廊」、「悅．市集」自助餐、「青雅中餐廳」。

新板雙星餐飲護照集點卡活動，不限平、假日或特殊節慶日皆適用，內用、外帶皆可，但不得與餐券或其他優惠合併使用。

台北新板希爾頓酒店SociAbility逸廊。圖／台北新板希爾頓提供
台北新板希爾頓酒店SociAbility逸廊。圖／台北新板希爾頓提供

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