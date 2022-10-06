環球購物中心周年慶首日開紅盤 高客單帶動業績成長1成

疫後周年慶百貨人氣買氣雙雙開紅盤，環球購物中心首波周年慶首日今開跑也傳出捷報，在今年祭出線上線下雙重回饋最高30%、點數大樂透扣點加碼抽特斯拉等多重誘因下，周年慶首日整體業績成長超過10%，其中又以傢俱家電、黃金珠寶及運動休閒服飾表現最亮眼成長幅度最高，帶動客單價大幅攀升成長20%。隨著雙十連假即將報到，預計將再帶動一波周年慶血拼潮。

環球購物中心指出，新北中和周年慶首日，開店後贈獎處就熱鬧滾滾，湧進兌換人潮。生活家電以大型電視機、冰箱及除濕機等最為熱銷，購買金額有多筆超過10萬元，甚至有單筆高達30萬元，黃金珠寶則以鑽戒銷量明顯成長，也有許多消費者搶購運動服飾等。

桃園A19開幕滿周年，首日即有多筆鎖定高單價商品消費，以電動床、按摩椅及傢俱為主，單筆最高達35萬元；屏東市則以3C家電、休閒服飾成長最為明顯。而車站店則以新櫃登場及多項17元、買一送一優惠商品吸客，日本最大二手服飾專門店「2ndSTREET」今天在板橋車站店開幕，開店前即吸引排隊人潮，等待入場血拼。