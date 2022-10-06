快訊

北韓12架戰機和轟炸機升空 南韓出動30架軍機對峙1小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環球購物中心周年慶首日開紅盤 高客單帶動業績成長1成

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
環球購物中心周年慶首日，整體業績成長超過10%。圖／環球購物中心提供
環球購物中心周年慶首日，整體業績成長超過10%。圖／環球購物中心提供

疫後周年慶百貨人氣買氣雙雙開紅盤，環球購物中心首波周年慶首日今開跑也傳出捷報，在今年祭出線上線下雙重回饋最高30%、點數大樂透扣點加碼抽特斯拉等多重誘因下，周年慶首日整體業績成長超過10%，其中又以傢俱家電、黃金珠寶及運動休閒服飾表現最亮眼成長幅度最高，帶動客單價大幅攀升成長20%。隨著雙十連假即將報到，預計將再帶動一波周年慶血拼潮。

環球購物中心指出，新北中和周年慶首日，開店後贈獎處就熱鬧滾滾，湧進兌換人潮。生活家電以大型電視機、冰箱及除濕機等最為熱銷，購買金額有多筆超過10萬元，甚至有單筆高達30萬元，黃金珠寶則以鑽戒銷量明顯成長，也有許多消費者搶購運動服飾等。

桃園A19開幕滿周年，首日即有多筆鎖定高單價商品消費，以電動床、按摩椅及傢俱為主，單筆最高達35萬元；屏東市則以3C家電、休閒服飾成長最為明顯。而車站店則以新櫃登場及多項17元、買一送一優惠商品吸客，日本最大二手服飾專門店「2ndSTREET」今天在板橋車站店開幕，開店前即吸引排隊人潮，等待入場血拼。

日本最大二手服飾專門店「2ndSTREET」今天在板橋車站店開幕，開店前即吸引排隊人潮，等待入場血拼。圖／環球購物中心提供
日本最大二手服飾專門店「2ndSTREET」今天在板橋車站店開幕，開店前即吸引排隊人潮，等待入場血拼。圖／環球購物中心提供

周年慶 環球購物中心

延伸閱讀

新光三越周年慶首日將衝破15.5億！人潮買氣喜迎大復甦

義享時尚購物廣場周年慶 來店購物抽時尚家電

新光三越周年慶登場 吳昕陽親迎賓、挑戰史上最高業績

新光三越周年慶開跑吳昕陽親自迎賓 首日業績上看15億

相關新聞

華航與德鐵開啟共用班號服務 陸空銜接前往德國13城市

華航深耕歐洲市場多年，與德國鐵路公司Deutsche Bahn（DB）長期合作，推出 Rail&Fly服務受到旅客一致好...

板橋凱撒X新板希爾頓6餐廳滿千折200！再抽iPhone新機

進入秋冬年末，為搶攻新板特區餐飲商機，板橋凱撒大飯店與台北新板希爾頓酒店攜手合作，聯合6間不同風格主題的中西式餐廳及酒吧...

環球購物中心周年慶首日開紅盤 高客單帶動業績成長1成

疫後周年慶百貨人氣買氣雙雙開紅盤，環球購物中心首波周年慶首日今開跑也傳出捷報，在今年祭出線上線下雙重回饋最高30%、點數...

炭烤紐西蘭高地和羊臀！Chou Chou換菜 刷新季節滋味

值此食慾之秋，Chou Chou主廚兼經營者林明健(Chef Kin)攜手陳思凱(Chef Jason)打造新菜色，取季...

NewJeans全員出動啦！風格短片大秀DIOR包鞋 勸敗有理

一年無論哪個季節，一個輕巧的小包永遠是全身造型與心情的亮點。南韓超人氣女團NewJeans近日為DIOR拍攝了一只短影片...

邵雨薇詮釋GU新款針織外套展現清新氣質 直呼「好看好搭配，一定要包色！」

涼爽秋季到來，加上國境即將解封，因應消費者蠢蠢欲動的出遊心情，平價時尚品牌GU選在此刻上市「玩美針織系列」服飾，並邀請了品牌好友邵雨薇站台，並詮釋新款搭配。當穿上玩美針織系列的外套之後，邵雨薇則表示「既可以單穿，還能讓身型更好看」，已經迫不及待要包色了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。