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炭烤紐西蘭高地和羊臀！Chou Chou換菜 刷新季節滋味

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
主廚兼經營者林明健Chef Kin(左)與Chou Chou主廚陳思凱Chef Jason共創秋季菜單。圖／Chou Chou提供
主廚兼經營者林明健Chef Kin(左)與Chou Chou主廚陳思凱Chef Jason共創秋季菜單。圖／Chou Chou提供

值此食慾之秋，Chou Chou主廚兼經營者林明健(Chef Kin)攜手陳思凱(Chef Jason)打造新菜色，取季節生鮮與蔬果如沙公、日本鮪魚、澎湖青石老魚、柿子、無花果等，以法式料理工序為本，融入南洋惹味、搭配細緻和風，在巧妙平衡間，帶來細膩非凡的味覺體驗。

開胃小點也同時開啟了食客對新菜單的期待。主廚選用美國Prime牛小排以紅酒慢燉至軟嫩，再裹粉酥炸，佐拌入紅蘿蔔、芹菜根的蛋黃醬一起入口，微酸醬汁平衡牛小排豐潤油脂；下一道「鮪魚中腹、番茄甜菜根醬、烏龍麵」，鮮甜細緻間又有Q彈麵體、鹹鮮尾韻與山葵清新嗆香，日式土佐醬的酸度則引出鮪魚旨味。

秋蟹正肥美，「蟹餃、叻沙、九層塔」有著菠菜汁染翠綠的餃子皮色，與艷橘形成強烈顏色對比，一如鮮美蟹肉與濃郁香辣醬汁相融的飽滿滋味。還有滋味濃郁又清新的「田雞腿、蛋黃醬、麻辣」，秋季鮮甜的「每日鮮魚、馬賽生蠔醬、絲瓜」。

羊肉料理也為秋季菜單增添不少創意風味，「羊臀、北非香腸、普羅旺斯燉菜」選用紐西蘭Lumina高地和羊，羊臀部味炭火直烤至五分熟，表面刷楓糖孜然醬賦予辛甜；以及自製羊肉北非香腸，佐濃郁羊汁搭配普羅旺燉菜、香料麵包糠，些許馬告油增添清新柑橘香韻。

Chou Chou周一至五午間不營業（每周二公休），晚間僅供應一款菜單，9道料理定價3,880元，周末午間套餐6道料理定價2,880元。相關資訊可洽：02-2773-1819。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鮪魚中腹、番茄甜菜根醬、烏龍麵。圖／Chou Chou提供
鮪魚中腹、番茄甜菜根醬、烏龍麵。圖／Chou Chou提供
田雞腿、蛋黃醬、麻辣。圖／Chou Chou提供
田雞腿、蛋黃醬、麻辣。圖／Chou Chou提供
羊臀、北非香腸、普羅旺斯燉菜。圖／Chou Chou提供
羊臀、北非香腸、普羅旺斯燉菜。圖／Chou Chou提供

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