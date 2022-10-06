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NewJeans全員出動啦！風格短片大秀DIOR包鞋 勸敗有理

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
白襯衫、黑短裙的Hyein李惠仁提取了一顆Lady Dior天藍色籐格紋小羊皮中型提包，包款表面並有著經典的籐格紋與掛飾。圖 / 翻攝自影片、DIOR提供（合成圖）
白襯衫、黑短裙的Hyein李惠仁提取了一顆Lady Dior天藍色籐格紋小羊皮中型提包，包款表面並有著經典的籐格紋與掛飾。圖 / 翻攝自影片、DIOR提供（合成圖）

一年無論哪個季節，一個輕巧的小包永遠是全身造型與心情的亮點。南韓超人氣女團NewJeans近日為DIOR拍攝了一只短影片，五位團員除換上DIOR新裝，並展示了最經典、最icon的Lady Dior包包，散發青春活力。

NewJeans是由KPOP名人閔熙珍打造，也是男團BTS的師妹；五人平均年紀僅16歲，兼具了叛逆又清新、野性也甜美的多重特質，並演繹時下正流行的Y2K風格。

四人中的Minji金敏智先以Lady  D-Joy玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，並戴上Tribales白色珍珠與琥珀色水晶復古金屬耳飾，清新甜美，另一套造型則以黑T恤、黑皮褲搭配籐格紋小羊皮提包，幹練而動感。

白襯衫、黑短裙的Hyein李惠仁則提取了一顆Lady Dior天藍色籐格紋小羊皮中型提包，包款表面並有著經典的籐格紋與掛飾。平瀏海、但頂著清秀長髮的Hanni范玉欣，則是以千鳥格的Lady D-Lite刺繡帆布中型提包搭配褲裝，動感俐落。

在這段約30秒的短影片中，除了Lady Dior、Lady D-Lite、Lady D-Joy多個包款頻繁亮相，飾品、服裝與高跟鞋也成為人氣單品，像是D-Doll黑色亮面小牛皮芭蕾高跟鞋的側邊有著Dior經典的星星和巴黎釘紋，訂價31,000元，DIOR 8 D04高腰平口袋喇叭牛仔褲則相當呼應了NewJeans的團名，高腰潮流也復古，訂價49,000元。不容錯過的更有一枚Dior Tribales粉色水晶珍珠耳飾，兩邊珍珠耳飾分別加上星星與CD字樣，20,000元有找的價格，堪稱最容易入手的荷包友善之選。

Dior Tribales 粉色水晶珍珠耳飾，18,500元。圖 / DIOR提供
Dior Tribales 粉色水晶珍珠耳飾，18,500元。圖 / DIOR提供
Lady D-Lite黑白千鳥紋刺繡帆布中型提包，14萬5,000元。圖 / DIOR提供
Lady D-Lite黑白千鳥紋刺繡帆布中型提包，14萬5,000元。圖 / DIOR提供
Minji金敏智以Lady  D-Joy玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，並戴上Tribales白色珍珠與琥珀色水晶復古金屬耳飾，化身小淑女。圖 / 翻攝自影片、DIOR提供（合成圖）
Minji金敏智以Lady  D-Joy玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，並戴上Tribales白色珍珠與琥珀色水晶復古金屬耳飾，化身小淑女。圖 / 翻攝自影片、DIOR提供（合成圖）
Minji金敏智的另一套造型則以黑T恤、黑皮褲搭配籐格紋小羊皮提包，幹練而動感，T恤上的數字8，更是DIOR的幸運數字。圖 / 翻攝自影片
Minji金敏智的另一套造型則以黑T恤、黑皮褲搭配籐格紋小羊皮提包，幹練而動感，T恤上的數字8，更是DIOR的幸運數字。圖 / 翻攝自影片
D-Doll黑色亮面小牛皮芭蕾高跟鞋，31,000元。圖 / DIOR提
D-Doll黑色亮面小牛皮芭蕾高跟鞋，31,000元。圖 / DIOR提

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