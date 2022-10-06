邵雨薇詮釋GU新款針織外套展現清新氣質 直呼「好看好搭配，一定要包色！」

涼爽秋季到來，加上國境即將解封，因應消費者蠢蠢欲動的出遊心情，平價時尚品牌GU選在此刻上市「玩美針織系列」服飾，並邀請了品牌好友邵雨薇站台，並詮釋新款搭配。當穿上玩美針織系列的外套之後，邵雨薇則表示「既可以單穿，還能讓身型更好看」，已經迫不及待要包色了！

之前愛相隨，跟著男友腳步吳慷仁前往泰國度假的邵雨薇，返台後沒多久，就馬不停蹄地出席各項活動，事業與愛情皆得意。而多次合作的GU便找了邵雨薇來詮釋新款玩美針織系列服飾，在記者會上她身穿米白高領洋裝，外搭短版粉色外套，展現清新脫俗的好氣質。因為真心熱愛GU產品，邵雨薇實際穿上後就覺得外套的雙口袋設計，能讓身型看起來更好，特別適合早晚溫差大的季節，值得每個顏色都入手。而且不僅幫自己打理穿搭，連同男友的造型，邵雨薇也會幫忙挑選，還笑說「他（吳慷仁）好看的衣服都是我準備的」。

涼爽秋季到來，加上國境即將解封，因應消費者蠢蠢欲動的出遊心情，平價時尚品牌GU選在此刻上市「玩美針織系列」服飾。圖／GU提供

邵雨薇在記者會上展示的雙口袋短版開襟外套，是從消費者的回饋中，進行優化改版的設計。像是雙口袋、同色系毛料鈕扣，既實用又能提升質感，GU還提供多達6色選擇，讓女孩們怎麼挑都能挑到適合色系。另外還有羽毛紗短版開襟外套，也備受關注，GU採取保暖性高的材質製成，同樣能當成上衣，加上及腰的設計兼具俐落感與毛絨可愛，還呈現長春花藍等熱門色彩款式，助消費者搭出最亮眼秋季時尚。而為了回應出遊的心情，GU還自即日起推出打卡任務，只要至品牌實體店面完成指定活動，便有機會獲得台北至澎湖機票，以及雙口袋短版開襟外套等好禮。

GU玩美針織系列羽毛紗短版開襟外套790元。圖／GU提供

GU玩美針織系列雙口袋短版開襟外套790元。圖／GU提供

GU玩美針織系列雙口袋短版開襟外套790元。圖／GU提供

GU玩美針織系列雙口袋短版開襟外套790元。圖／GU提供