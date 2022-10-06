新光三越周年慶首日將衝破15.5億！人潮買氣喜迎大復甦

新光三越首波周年慶包括台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店及高雄三多店北中南6店開跑，隨著民眾疫後生活步入日常軌道，加上社交經濟催動，今年周年慶首日看到復甦的人潮與消費力，百貨喜迎大復甦，再現疫前周年慶光景，預計下班後將再掀一波夜間買氣熱潮，新光三越指出，首波6店今日預估將可超越15.5億，創周年慶首日業績新高。

周年慶化妝品占全年度化妝品業績近4成，化妝品尤其是彩妝，歷經疫情年的衰退後，今年重振活力，不僅業績成長，新品力也旺盛，就是要全力衝刺疫後需求。周年慶首日觀察，各店一樓化妝品人潮買氣再現疫前榮景，無論保養、彩妝或香氛，各品牌皆有兩位數的業績成長，專業彩妝品牌也有4成以上的成長。香氛市場買氣全年一枝獨秀，新光三越台中中港店、台北南西店除了擴增香氛品牌，品牌級數也升級，周年慶香氛業績更有8成高成長。

社交生活回歸，也一舉帶動化妝品、名品、服飾、女鞋等外顯商品買氣開紅盤，看好周年慶消費力，各服飾品牌備貨齊全、靴款備貨增3成，女性商品首日買氣即較去年增逾3成。宅經濟持續發威，加上趁全年最優惠的周年慶入手最抗通膨，同樣引爆家用家電買氣成長，尤其以多功能智能家電、環境家電以及洗碗機、掃地機、烘衣機、娛樂周邊家電為採購焦點。

新光三越skm points獨家推出的精品廚具集點送兌換人潮踴躍，其中，2,000點以上即可兌換的義式廚具Pininfarina以萬用刀、日式廚師刀、平底鍋、炒鍋最受消費者青睞。而3萬點以上才能兌換的日本家電BALMUDA的手沖壺、無線吸塵器與空氣清淨機，多家分店更於開店不到一小時即被兌換一空，讓新光三越緊急追加備貨，預計接下來的雙十連假又將是一波周年慶血拼高峰。