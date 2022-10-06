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2022周年慶／YSL打造全方位女神 特惠組彩妝保養全包

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
YSL BEAUTY今年周年慶，打造全方位女神。圖／YSL BEAUTY提供
YSL BEAUTY今年周年慶，打造全方位女神。圖／YSL BEAUTY提供

要打造出全方位的女神，不只保養，也要有完美妝容、迷人香氛，YSL BEAUTY在今年周年慶，就要讓女人變身完美女神，最強的特惠組中，一次包括彩妝與保養、香氛，一口氣當紅產品全都帶回家，還有全品項95折優惠。

YSL特惠組中，最推薦「女神出征必備組」，一次買奢華緞面絨霧唇膏、恆久完美無瑕持妝粉底、自由不羈香精 50ML、名模肌密光幻防護妝前乳與恆久完美霧光氣墊粉餅，就送出多款保養品，包括極效活萃淨亮晶透露、極效活萃夜光仙人掌超級精華、極效活萃舒芙蕾乳霜等5項贈品，價值17,080元、特價13,219元，超值划算入手。

另系列頂級保養的金緻奢華組合，最推金緻奢華賦活頂級組，含有正貨的金緻奢華賦活乳霜，乳霜中含有金緻藏紅花，能夠拯救年輕肌膚的鬆弛與暗沉，再送金緻奢華賦活精華液、金緻奢華賦活精華油與奢華提袋，特價13,300元。

YSLy最熱賣的保養品首推極效活萃夜光仙人掌超級精華，結合3.4%溫和煥膚水精華與夜光仙人掌精萃油，對抗肌膚暗沈最有效，推出大容量特惠組，限量超級仙人掌精華 JUMBO組，含有極效活萃夜光仙人掌超級精華50ML，與50ML補充膠囊，就送3款贈品、特價8,265元。

YSL BEAUTY女神出征必備組、特價13,219元。圖／YSL BEAUTY提供
YSL BEAUTY女神出征必備組、特價13,219元。圖／YSL BEAUTY提供
YSL BEAUTY金緻奢華賦活頂級組、特價13,300元。圖／YSL BEAUTY提供
YSL BEAUTY金緻奢華賦活頂級組、特價13,300元。圖／YSL BEAUTY提供
YSL BEAUTY限量超級仙人掌精華 JUMBO組、特價8,265元。圖／YSL BEAUTY提供
YSL BEAUTY限量超級仙人掌精華 JUMBO組、特價8,265元。圖／YSL BEAUTY提供

YSL 周年慶

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