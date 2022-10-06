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PChome 24h購物推「世界遊透透」活動！行李箱、旅遊小物限時下殺3折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
邊境解封全民瘋出國，PChome 24h購物行李箱銷售增30%，即日起至10月31日推出「世界遊透透」活動，行李箱及旅行小物最低下殺3折起。圖／PChome 24h購物提供
邊境解封全民瘋出國，PChome 24h購物行李箱銷售增30%，即日起至10月31日推出「世界遊透透」活動，行李箱及旅行小物最低下殺3折起。圖／PChome 24h購物提供

行政院預計在10月13日解除入境隔離規範，許多人已經迫不及待準備出國旅遊，帶動旅行相關用品買氣。PChome 24h購物即日起至10月31日推出「世界遊透透」活動，超過百款行李箱、旅行用品最低下殺3折起。另歡度國慶連假，「PChome百貨節」全站13折起，即日起至10月24日消費滿1,010元即有機會登記抽「旅森山露營車雙人自駕48小時兌換券（價值21,000元）」或「瑞穗天合國際酒店15,000元住宿現金券」。

根據PChome 24h購物觀察，近期行李箱較去年9月同期成長超過30%，最熱銷規格為16～23吋，占整體行李箱近半銷量，推估近期適逢雙十連假，國旅需求仍旺；27～32吋長途旅行使用的大行李箱則因邊境開放消息釋出後，買氣持續增長。此外，旅行相關收納及小物也成長20%，熱銷TOP 3為旅遊紓壓頸枕、免洗衣褲與毛巾、衣物分裝收納袋等。

即日起至10月31日PChome 24h購物推「世界遊透透」活動，各式尺寸行李箱及旅遊小物下殺3折起，從20吋輕便旅行箱到30吋以上出國超好裝的大行李箱應有盡有，還有旅遊必備萬國充、衣物收納袋、行李秤等一站購足。推薦「eminent萬國通路前開式USB商務箱（20吋）」 ，採前開式設計，附有筆電保護層多功能收納，可放置17吋筆電，即日起至10月11日特價5,584元；「Rimowa ESSENTIAL LITE Cabin加厚登機箱（21吋）」即日起至10月15日特價19,800元，下單加碼送BVLGARI寶格麗紅茶香氛沐浴組；PChome 24h購物獨家款「AT美國旅行者Modern Dream防刮耐磨硬殼TSA行李箱（25吋）」為Samsonite旗下品牌，曾獲德國紅點設計獎，以幾何優雅紋路設計，並採用極輕量100%PC材質，售價2,470元；「Deseno笛森諾光燦魔力II發光盔甲戰損款行李箱（28吋）」為PChome 24h購物獨家經典漫威英雄系列，搭載特製Deseno S60靜音滑順輪組及加厚2mm 鋁合金防撞角，鋁合金TSA海關鎖，1箱1號行李箱專屬ID，避免長途旅行轉機找不到行李箱的窘境，即日起至10月15日特價2,999元。

現代人熱衷用影像記錄生活，社群短影音及Vlog影片當道，推升攝錄需求，加上近年戶外活動夯，帶動全景相機、運動攝影機等新型態數位設備崛起，其中又以方便攜帶、防手震廣角鏡頭及防水高續航的運動相機為人氣款，而搭配手機使用的多功能手機雲台也備受青睞，熱銷品牌為 Insta360、GoPro及DJI。

PChome 24h購物推薦近期熱銷TOP 3新品，「GoPro HERO11 Black全方位運動攝影機」可將影片轉換成電影般的廣角畫面，或適用社群貼文的超高垂直畫面，5.3K影片和27MP相片可重現最佳片段，新機價17,500元，即日起至10月28日購買GoPro商品，周周再抽GoPro限量露營桌、椅以及快拋帳篷；「Insta360 X3全景相機」配備1/2吋感光元件、2.29吋觸控螢幕及多款創新功能，支援運動HDR拍攝5.7K全景影片、隱形自拍棒效果和7,200萬畫素照片，搭配Insta 360專屬App的AI剪輯，方便隨時上傳生活Vlog，新機價16,999元；「DJI Osmo Mobile 6手持穩定器」內建21.5cm延長桿，採用磁吸快拆模式，雲台與手機夾分離式設計瞬間吸附開拍，新增側面轉盤可單手切換對焦及變焦功能，機身增加狀態顯示面板，查看電池電量、雲台模式一目了然，升級智慧跟隨5.0，前置鏡頭支援跟拍，自拍預設美顏模式，售價4,650元。

GoPro HERO11 Black全方位運動攝影機，新機價17,500元。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物推薦運動攝影機、全景相機新品TOP 3。圖／PChome 24h購物提供
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Rimowa ESSENTIAL LITE Cabin加厚登機箱（21吋），PChome 24h購物即日起至10月15日特價19,800元。圖／PChome 24h購物提供
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DJI Osmo Mobile 6手持穩定器，售價4,650元。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物獨家款「AT美國旅行者Modern Dream防刮耐磨硬殼TSA行李箱（25吋）」，售價2,470元。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物獨家款「Deseno笛森諾光燦魔力II發光盔甲戰損款行李箱（28吋）」，即日起至10月15日特價2,999元。圖／PChome 24h購物提供
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Insta360 X3全景相機，新機價16,999元。圖／PChome 24h購物提供
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