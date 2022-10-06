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LINE Pay「好康地圖」官方帳號新上線 領券現折省很大

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE Pay「好康地圖」LINE官方帳號新上線 ，加入好友即可免費下載超可愛貼圖。圖／LINE Pay提供
LINE Pay「好康地圖」LINE官方帳號新上線 ，加入好友即可免費下載超可愛貼圖。圖／LINE Pay提供

習慣用LINE Pay的民眾，千萬不能錯過這個省錢好康密技，「好康地圖」近期更名新上線，今日更正式推出「好康地圖」LINE官方帳號，加入好友就可即時掌握LINE Pay在地店家各項好康活動通知，並可引導至「好康地圖」快速查找附近在地店家或下載熱門主題優惠券，11月3日前加入LINE Pay「好康地圖」官方帳號好友，可免費下載超可愛實用貼圖；即日起至10月13日於「好康地圖」完成簽到、消費等指定條件，還可免費獲LINE POINTS 10點。

好康地圖該如何靈活使用呢？除了點開即可透過列表、地圖標示看到附近可以使用LINE Pay付款的各式店家之外，還可以透過上方的「主題標籤」快速依照分類查找，沒有idea的時候也可直接透過「附近熱門」店家清單探索平常可能沒有注意到的店鋪。消費的時候，更別忘了先領取限量主題活動優惠券再用LINE Pay付款，「好康地圖」10月份推出包括「早餐店」、「下午茶」、「手搖茶飲」「健康餐」、「小資生活」等主題優惠券活動，用戶至10月底前最多共可領到32張優惠券並於消費時折抵，現領現折超方便。

而新推出的「好康地圖」LINE官方帳號，更匯集了人氣主題優惠券即時通知，每月發送「好康報」，第一時間傳遞在地店家好康資訊與領券連結，另外還有熱門主題店家介紹、手機桌布免費下載，讓精打細算的消費者絕不錯過任何優惠。

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