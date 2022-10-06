泰格豪雅與保時捷聯名表就是夯！開賣前即完售

與跑車品牌保時捷（PORSCHE）締結合作關係的泰格豪雅（TAG Heuer）第四度推出聯名表款，首度以911 Carrera RS2.7車款為靈感，並利用經典的紅色與藍色為設計主軸，推出限量腕表，由於雙品牌的高人氣加持，據品牌表示，消息一曝光後，台灣的分配額就完售了。

今年是911 Carrera RS2.7車款推出的50周年，於是TAG Heuer就以1972年上市，首輛車身印刷有「Carrera」字樣的911跑車為啟發，結合1973年呈現的首款Carrera系列計時碼表，呈現周年限量紀念表款。TAG Heuer表示希望透過第四度聯名，來強化彼此的合作關係，也能加深對於消費者的印象。因此，限量表款也首次在表殼側邊，鐫刻了書寫體的Carrera字樣，藉以呼應跑車的概念。不僅如此，品牌還運用了保時捷經典紅、藍來貫穿腕表整體給人的視覺印象，包含表盤上的時間刻度、秒針，皆是同一色彩。其中的藍色版為精鋼材質表殼，隨表配有同款的Nato表帶與精鋼鍊帶，可隨心情替換；紅色版本的限量計時碼表，則是採用18K玫瑰金表殼搭配紅色鱷魚皮表帶。

泰格豪雅Porsche 911 Carrera RS2.7系列計時碼表，在表殼側邊也鐫刻了書寫體的Carrera字樣。圖／TAG Heuer提供

值得一提的是，這系列腕表機芯上自動盤，同樣以911車款的方向盤形狀相似，並刻有雙品牌的標誌，凸顯聯名特殊性。不過，也就因為帥氣有型的外觀，加上限量的誘因，據TAG Heuer表示，台灣的分配額在還來不及對外公開，就已經全數銷售一空。但表迷與車迷也不用感到失望，自即日起到10月11日品牌在台北保時捷中心，展出限量紀念腕表之外，還加碼呈現全球僅1,580輛的911 Carrera RS2.7車款，讓兩者特色更相得益彰。

泰格豪雅Porsche 911 Carrera RS2.7系列計時碼表，18K玫瑰金表殼，限量250只，約74萬300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Porsche 911 Carrera RS2.7系列計時碼表，精鋼表殼，限量500只，約25萬4,100元。圖／TAG Heuer提供