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勤美學「最終回」！倒數100場體驗 情天幕化身盆栽禮

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
全包式的體驗，勤美學打造出度假新模式。圖／勤美學提供
全包式的體驗，勤美學打造出度假新模式。圖／勤美學提供

創造出一帳難求的Glamping傳奇風潮「勤美學CMP Village」即將邁入最終回，倒數100場體驗、限量100組綠植盆栽紀念禮即起開放預約。回顧過去6年，勤美學曾邀請上百位國內外藝術家、設計師和在地職人合作，依四季遞嬗推出上千檔主題企劃體驗，累積超過10萬人次到訪，榮獲多項來自日本、英國等國際設計建築永續大獎，也和杜拜、挪威、南非等地並列「全球最佳旅行體驗」獎。

勤美學執行長何承育表示，坐落在30年歷史的老樂園基地上，勤美學以自然永續、職人精神及生活哲學為核心，串聯在地文化與產業鏈，整合不同領域的當代思維，透過方法論展現從內到外翻轉的創意設計能量，「這6年確實累積出一場巨大的在地實驗的行動能量，讓我們更有信心下一步將持續以文化體驗探索者之姿，打造創意獨特具未來性的職人精神永續生活聚落。」

即起至今年底的「最終回」倒數100天，勤美學企劃團隊集結歷年最受歡迎的特企精選，邀請過去超過2,000場精采手作課程的職人們再次輪流接力回村，推出100場生活創作提案，也預為下一個未來永續旅遊做開端。其中，以「氣味島之旅」為主題邀請台北老濟安與苗栗LAIKA 拉依卡香氛，藉由探索香氣貫穿味蕾，為眾人留下屬於苗栗的味道。

還有備受村民好評的凝藍工訪謝后蘭，也在倒數100天中再度回到山那村，引領村民們前進森林找尋草木的色彩，染出一方藍巾。另外有台灣大地原色洪晧倫的「土壤」、冇藝術的非洲鼓、老濟安Healing Herbar的中藥等，藉由新與舊的融合、打破空間框架，共同描繪出這片森林群落的印象。

此外，在最後倒數100天，也利用勤美學最著名的竹編地景藝術「情天幕」歷年淘汰換舊下來的大量廢棄竹材，與Bionicraft環境生物設計室攜手推出「勤美學GOOD 100綠植盆栽紀念禮」；盆栽採圓形底座設計，方便直接把3~4吋植物放入種植，底部側邊的刻線減少壁厚，換盆時能夠更有效地100%分解回歸大自然，而佇立山那村具精神象徵的情天幕竹材，也轉換成全新的生命形式，走入每個人家中珍藏紀念。

即日起，凡預約11~12月勤美學單日遊或兩天一夜體驗的村民，都可在現場加價購，自由選取喜愛的季節性綠植盆栽。

資訊

勤美學精選GOOD 100預約連結：https://cmpvillage.com/4h4pul

電話：037-561-561

地址：苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15-3號

勤美學創造出一帳難求的Glamping傳奇風潮。圖／勤美學提供
勤美學創造出一帳難求的Glamping傳奇風潮。圖／勤美學提供
勤美學企劃團隊集結歷年最受歡迎的特企精選，推出100場生活創作提案，圖為木頭創作。圖／勤美學提供
勤美學企劃團隊集結歷年最受歡迎的特企精選，推出100場生活創作提案，圖為木頭創作。圖／勤美學提供
勤美學企劃團隊集結歷年最受歡迎的特企精選，推出100場生活創作提案，圖為藺草編織。圖／勤美學提供
勤美學企劃團隊集結歷年最受歡迎的特企精選，推出100場生活創作提案，圖為藺草編織。圖／勤美學提供
重回自然的各樣體驗，勤美學累積出一場巨大的在地實驗的行動能量。圖／勤美學提供
重回自然的各樣體驗，勤美學累積出一場巨大的在地實驗的行動能量。圖／勤美學提供

盆栽

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