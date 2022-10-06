唐揚雞、豬排加雞排！吉豚屋「派對餐」一次爽吃5種肉

雙十連假將至，來自日本的「吉豚屋」特別限時3天推出「唐揚雞派對餐盒」，一次集結唐揚雞、里肌豬排、酥炸雞排等5種招牌炸物，滿足肉食控的欲望。另外築間旗下的「燒肉Smile」，則是新推出「骨付牛肋小排」，還有打卡加購優惠。

10月8日至10月10日期間限時販售的「吉豚屋派對餐盒」，集結了里肌豬排、腰內豬排、酥炸雞排各1，還有酥炸海老、唐揚雞各2，一次就能夠品嚐到吉豚屋的5種招牌炸物，每份299元，適合1～2人享用。另外還有「派對餐盒」組合同步登場，包括有「里肌豬排＋唐揚雞」、「腰內豬排＋唐揚雞」、「里肌豬排＋腰內豬排＋唐揚雞」等3種選擇，每套599元，均僅限外帶。

吉豚屋本次也與WeMo共享機車合作，WeMo會員每週五、六、日完成指定任務後，即可獲得吉豚屋「腰內豬排免費兌換券」。針對新上線的WeMo PASS訂閱制，則祭出專屬會員週週抽「海老腰內豬排丼套餐」3份（價值298元）。10月中下旬起，於吉豚屋消費滿額也能獲得「WeMo騎乘券20元」。同時即日起於吉豚屋單筆消費滿250元，就贈送「後空翻少年」早場優惠券1張。

築間餐飲集團旗下的「燒肉Smile」，即日起新推出「骨付牛肋小排」套餐，選用美國特級穀飼牛帶骨牛小排第6-8節肋骨，先調味再燒烤，具有迷人的香氣與油脂，每套580元。

凡於燒肉Smile單人消費滿400元，即可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」或「蔥油拌飯」。另外打卡或給予五星好評，就可以79元優惠價，加購原價250元的「巨無霸大草蝦」或是「50元厚切板腱牛排／厚切梅花豚排」。