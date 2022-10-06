宋芸樺、林映唯化身風格「村長」 揪逛Prada Village小屋

正因為已經入秋，更讓出遊、野餐的心情益發雀躍。Prada以粉色、極簡、小屋為主題，於台北Bellavita帶來Prada Village期間限定店，該快閃活動為全世界第二站、亞太區第一站，尤其商品皆為店內獨家販售，成為最大亮點特色。今日開幕活動Prada除邀請宋芸樺與「小美」林映唯化身小鎮「村長」一同出席，更將品牌經典DNA融入空間設計，並推薦了多款隨身小包與輕巧的經典配飾單品。

宋芸樺今日出席時，以黑色背心搭配窄管褲與綠色小包，甚至指甲油也和包款同色，十足敬業；林映唯則頭頂一枚讓臉顯小的藍色尼龍「小顏帽」、尼龍短外套與工作長褲，展現了戶外的機能感。兩人並化身「村長」、邀請大家前往Prada Village限定店參觀。

受訪時宋芸樺表示，由於即將進入秋冬，更需要類似今日保暖的穿著，但穿上去筆挺、又不顯「蓬」。同時她也特別喜歡Prada經典的三角形設計，例如她今日配戴的耳環。而如果要在店內挑禮互贈，宋芸樺表示要送讓林映唯今日身上讚不絕口的帽子，並表示兩人可以包色、輪流配戴，她再笑稱自己最近瘦身有成，因此特別想要一條寬褲，搭上今天的背心，看起來就非常帥氣；林映唯則表示前一天自己有到現場搶先「偷逛」，並對一枚三角造型小包愛不釋手，至於裝什麼並不重要，因為就是好看有型。

今日開幕的Prada Village期間限定店回顧了Prada過往眾多經典設計，並以粉嫩、輕便、休閒概念，成為Prada 2023春夏的風格前導預告。三連棟的粉色小屋，以粉紅、粉黃、粉綠相接而成，分別以包款、Ready to wear與鞋款配件為主題，同時洋溢著夢幻氣息。衣物的質地與風格都格外輕盈，像是一處Prada的夢幻情境（wonderland），煥發青春能量。

小屋側邊有著搶眼的Prada經典三角圖騰，屋外並布滿草皮、植栽、矮桌與沙發，像邀請人入內，展開一場歡快愜意的午後野餐。經典的Prada Galleria包款與Prada Moon包款成為了限定店主推商品，而鞋款則運用了納帕皮革鞋面，並點綴以琺瑯三角形標誌，展現當代、輕快與活力。同時每逢周五、六、日三天（不含國定假日），只要於店內消費，便可獲得Prada特製咖啡一杯與特製Prada三角餅乾一份。

Prada Village期間限定店已由即日起於Bellavita寶麗廣場1樓中庭展開，地點為台北市松仁路28號，時間並將持續至10月30日（日）為止。