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宋芸樺、林映唯化身風格「村長」 揪逛Prada Village小屋

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
無論鞋款、衣物，從顏色到款式都散發青春氣息，顏色皆為Prada Village限定販售。記者 / 釋俊哲攝影
無論鞋款、衣物，從顏色到款式都散發青春氣息，顏色皆為Prada Village限定販售。記者 / 釋俊哲攝影

正因為已經入秋，更讓出遊、野餐的心情益發雀躍。Prada以粉色、極簡、小屋為主題，於台北Bellavita帶來Prada Village期間限定店，該快閃活動為全世界第二站、亞太區第一站，尤其商品皆為店內獨家販售，成為最大亮點特色。今日開幕活動Prada除邀請宋芸樺與「小美」林映唯化身小鎮「村長」一同出席，更將品牌經典DNA融入空間設計，並推薦了多款隨身小包與輕巧的經典配飾單品。

宋芸樺今日出席時，以黑色背心搭配窄管褲與綠色小包，甚至指甲油也和包款同色，十足敬業；林映唯則頭頂一枚讓臉顯小的藍色尼龍「小顏帽」、尼龍短外套與工作長褲，展現了戶外的機能感。兩人並化身「村長」、邀請大家前往Prada Village限定店參觀。

受訪時宋芸樺表示，由於即將進入秋冬，更需要類似今日保暖的穿著，但穿上去筆挺、又不顯「蓬」。同時她也特別喜歡Prada經典的三角形設計，例如她今日配戴的耳環。而如果要在店內挑禮互贈，宋芸樺表示要送讓林映唯今日身上讚不絕口的帽子，並表示兩人可以包色、輪流配戴，她再笑稱自己最近瘦身有成，因此特別想要一條寬褲，搭上今天的背心，看起來就非常帥氣；林映唯則表示前一天自己有到現場搶先「偷逛」，並對一枚三角造型小包愛不釋手，至於裝什麼並不重要，因為就是好看有型。

今日開幕的Prada Village期間限定店回顧了Prada過往眾多經典設計，並以粉嫩、輕便、休閒概念，成為Prada 2023春夏的風格前導預告。三連棟的粉色小屋，以粉紅、粉黃、粉綠相接而成，分別以包款、Ready to wear與鞋款配件為主題，同時洋溢著夢幻氣息。衣物的質地與風格都格外輕盈，像是一處Prada的夢幻情境（wonderland），煥發青春能量。

小屋側邊有著搶眼的Prada經典三角圖騰，屋外並布滿草皮、植栽、矮桌與沙發，像邀請人入內，展開一場歡快愜意的午後野餐。經典的Prada Galleria包款與Prada Moon包款成為了限定店主推商品，而鞋款則運用了納帕皮革鞋面，並點綴以琺瑯三角形標誌，展現當代、輕快與活力。同時每逢周五、六、日三天（不含國定假日），只要於店內消費，便可獲得Prada特製咖啡一杯與特製Prada三角餅乾一份。

Prada Village期間限定店已由即日起於Bellavita寶麗廣場1樓中庭展開，地點為台北市松仁路28號，時間並將持續至10月30日（日）為止。

從屋外到屋內一致的粉色系塗裝，並帶來衣物、飾品、包款與鞋履的全品項推薦。圖 / Prada提供
從屋外到屋內一致的粉色系塗裝，並帶來衣物、飾品、包款與鞋履的全品項推薦。圖 / Prada提供
宋芸樺（右）與「小美」林映唯今日一同出席Prada Village期間限定店記者會。記者 / 釋俊哲攝影
宋芸樺（右）與「小美」林映唯今日一同出席Prada Village期間限定店記者會。記者 / 釋俊哲攝影
從屋外到屋內一致的粉色系塗裝，並帶來衣物、飾品、包款與鞋履的全品項推薦。圖 / Prada提供
從屋外到屋內一致的粉色系塗裝，並帶來衣物、飾品、包款與鞋履的全品項推薦。圖 / Prada提供
PRADA Village Galleria包，（各為）11萬5,000元。圖 / Prada提供
PRADA Village Galleria包，（各為）11萬5,000元。圖 / Prada提供
Prada今日於Bellavita廣場帶來Prada Village期間限定店，直到10月底為止。記者 / 釋俊哲攝影
Prada今日於Bellavita廣場帶來Prada Village期間限定店，直到10月底為止。記者 / 釋俊哲攝影
經典的Prada Galleria包款與Prada Moon包款成為本次期間限定店的主推商品，全數共六色、皆為店內期間限定。記者 / 釋俊哲攝影
經典的Prada Galleria包款與Prada Moon包款成為本次期間限定店的主推商品，全數共六色、皆為店內期間限定。記者 / 釋俊哲攝影
三棟半開放式小屋外都有著Prada經典的三角形圖騰。圖 / Prada提供
三棟半開放式小屋外都有著Prada經典的三角形圖騰。圖 / Prada提供
Prada Village期間限定店，已在Bellavita中庭一樓展開。圖 / Prada提供
Prada Village期間限定店，已在Bellavita中庭一樓展開。圖 / Prada提供
只要在每周五、六、日三天（不包含國定假日），於期間限定店內消費，將可再獲得Prada特製咖啡乙杯與餅乾。記者 / 釋俊哲攝影
只要在每周五、六、日三天（不包含國定假日），於期間限定店內消費，將可再獲得Prada特製咖啡乙杯與餅乾。記者 / 釋俊哲攝影
Prada Village三連棟的粉色小屋與草皮，散發出野餐與秋日出遊情緒。圖 / Prada提供
Prada Village三連棟的粉色小屋與草皮，散發出野餐與秋日出遊情緒。圖 / Prada提供
PRADA Village Moon包，（各為）86,000元。圖 / Prada提供
PRADA Village Moon包，（各為）86,000元。圖 / Prada提供

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