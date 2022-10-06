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手刀排隊！YEEZY GAP BALENCIAGA聯名快閃台北
潮流迷與時尚迷都期待的YEEZY X GAP X BALENCIAGA系列終於來到台北快閃了！首波將提供26款服裝與配件，包括最受矚目的和平鴿圖騰圓領衫、T恤等著消費者血拚！
雖然肯爺YE（Kanye West）在日前已經放話，個人時尚品牌YEEZY要結束與GAP的合作關係。但不影響，目前合作的產品，因此自9月中旬，首度走出美國本土，在上海、東京成立快閃店，販售YEEZY與GAP、BALENCIAGA三方聯名系列服飾。
據品牌透露，自從得知這項計畫後，就極力爭取這系列可以來台北快閃。經過2個月的規劃，將正式於10月7日早上11點，於GAP台北ATT 4 Fun旗艦店開賣。此次登台的品項也多達26款，像是受到歡迎的和平鴿圖案T恤、圓領衫，以及必搶購的火焰標誌棒球帽等，最貴的單品為14,000元的風衣外套，也將於架上販售。
而為了這系列推出，台灣GAP讓快閃店也延續了在美國市場呈現時的風格，並在現場設有互動遊戲，讓消費者可體驗。另外，10月10日還會再上架更多款式，不過每個人限購三件。
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