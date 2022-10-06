新光三越總座吳昕陽迎賓感謝 疫後人潮回歸衝周年慶

新光三越首波6店（台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店）周年慶今日開跑，新光三越總經理吳昕陽睽違18年親自站在大門迎接千人排隊民眾入場，引起櫃姐注目紛喊「好帥」。吳昕陽指出，很久沒迎賓，今天有被人潮衝開的感覺，因為度過疫情重返日常生活，我想要面對面感謝同仁、廠商與消費者，一起迎接新的開始。

吳昕陽曾在新光三越台中中港店當了四年店長，當店長時期天天迎賓。為何今天特別站在大門迎賓？他說，經過疫情這幾年，這一陣子很感動，我們終於可以回到過去生活，想要跟大家親自面對面的感謝，抱持著感恩的心來迎賓。去年周年慶入店有人潮管制，今年看到來客變多，專櫃廠商也來得很多，大家一起迎接新的開始。

吳昕陽表示，目前新光三越來客已回到2019年，業績則超越2019年、成長10%，可以說百貨全業種都成長，如果周年慶全檔期208億目標順利完成，年度830億目標一定會超越，再創新光三越歷史新高。

新光三越營業本部副本部長李淑娟指出，不只台北南西店是周年慶風向球指標，南西、桃園、台中、嘉義、台南、高雄首波6店開跑，可以看到北中南市況指標，成果表現可以看出百貨市場趨勢。

在疫後恢復日常與社交生活下，消費力也回來了，新光三越周年慶推出的Pininfarina義式精品廚具集點送兌換速度較往年成長3成，針對高消費3萬點以上兌換的BALMUDA日本家電，經典手沖壺、吸塵器、空氣清淨機開店不到一小時就兌換一空，新光三越表示，會針對BALMUDA品項再追加。南西店35萬、60萬高客單滿額禮也在40分鐘換完，都是今年消費力轉強的現象。