全家便利商店「湯姆貓與傑利鼠」集點加價購首波推5款萌趣好物

笑鬧不停的動畫《湯姆貓與傑利鼠》成為超商集點的新主角！全家便利商店最新集點加價購活動「湯姆貓與傑利鼠逗趣鬧全家」首波推出5款萌趣商品，復刻動畫經典橋段，包含扁平湯姆貓、鬆餅狀傑利鼠等變形造型的居家好物，保證讓粉絲們愛不釋手，即日起至11月15日使用會員點數400點＋129元起即可擁有。此外，為迎接小朋友最愛的萬聖節，11月1日前購買「萬聖節派對搗蛋吧」主題端架商品任兩件，還可加價19元換購《湯姆貓與傑利鼠》萬聖節限定束口袋一個。

《湯姆貓與傑利鼠》陪伴觀眾超過80年，貓捉老鼠的追逐與逗趣互動深植人心，受到許多大小朋友的喜愛。即日起全家便利商店推出「湯姆貓與傑利鼠逗趣鬧全家」集點活動，由湯姆、傑利這對歡喜冤家擔綱主角，小不點泰菲寶寶也客串出演。

首波共推出5款系列商品，其中「起司馬克杯」以傑利鼠最愛的三角塊狀起司為造型，表面還有圓形孔洞，兩款分別印有湯姆貓、傑利鼠圖案，杯身為陶瓷材質，400點＋299元或2,000點＋249元可隨機加購一款（不可挑款）。粉絲們印象深刻的「變形版」造型也在集點活動中扮演居家實用好物，被熨斗燙平的湯姆貓這次不當階梯地毯，而是挺直身子化為「吊掛收納袋」，共有3格透明袋可收納生活小物，400點＋419元或2,000點+379元；壓成鬆餅狀的傑利鼠則成了「絨毛坐墊」，柔滑表面或坐或靠都舒適，400點＋499元或2,000點＋399元。

除了兩大主角之外，動畫中身穿尿布的小不點泰菲鼠也擄獲不少觀眾的心。全家便利商店推出以湯姆、傑利、泰菲萌臉製成的「立體絨毛磁鐵」，可吸在辦公桌、冰箱上或當作鑰匙圈，400點＋129元或2,000點＋99元可隨機加價購一款（不可挑款）；「造型擦手巾」則以傑利及泰菲的背影示眾，兩人將冰淇淋藏在身後，像是又在策畫小心機，一組兩入，400點＋379元或2,000點＋329元。