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限時2天！全聯「家家購物節」用「全支付」滿千送千點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
福利卡友於實體門市或「PX Pay購物」使用「全支付」全額支付單筆每滿1,000元，最高可享10%福利點回饋。圖／全聯福利中心提供
福利卡友於實體門市或「PX Pay購物」使用「全支付」全額支付單筆每滿1,000元，最高可享10%福利點回饋。圖／全聯福利中心提供

迎接雙十連假，全聯福利中心宣布「家家（++）購物節」於10月9、10日限時2天再度登場，不僅線上線下皆可享好康，更首度結合「全支付」推出消費滿額優惠，福利卡友於實體門市或「PX Pay購物」使用全支付全額支付單筆每滿1,000元，最高可享10%福利點回饋；「PX Pay購物」使用全支付滿額加碼再抽最高3,000全點。

忠實會員都知道，每年全聯家家購物節都是箱購囤貨的最佳時機，為提供消費者各種把握機會搶優惠方式，全聯今年不僅整合線上線下，更加入「全支付」與「PX Pay購物」提供最高回饋。自10月9、10日限時2天內，福利卡友於實體門市單筆消費每滿1,000元贈800福利點，使用「全支付」全額支付單筆每滿1,000元再加贈200福利點，等於共贈1,000福利點，最高享10%回饋。同時間，於「PX Pay購物」購買箱購商品單筆每滿1,000元，若使用「全支付」全額支付一樣共贈1,000福利點，還有機會抽中100%訂單金額回饋，最高3,000全點大放送。

「PXGo!全聯線上購」也與實體門市同步歡慶「家家購物節」，並獨家祭出4大優惠，除了不限支付方式即享最高10%回饋，還有超過150種下殺破盤商品，主推服務「分批取貨」買多省多、可分次兌領；以及「全聯小時達」生鮮雜貨40分鐘一鍵送達、「預購」免出國用實惠價格入手美妝家電精品，全方位滿足消費者生活需求。

搶在家家購物節正式開跑之前，10月7日至10月10日連續4天，每天中午12：00、晚上20：00「PXGo!全聯線上購」準時祭出神券瘋搶，搶到折價券的幸運兒就能用1,000元把萬元商品帶回家，首推價值最高的「Panasonic國際牌30L蒸氣烘烤爐NU-SC300B」，原價高達19,900元，只要在10月9日中午12：00搶神券助攻，就有機會千元入手。其他還有海洋拉娜經典乳霜、HITACHI無線吸塵器，以及象印、飛利浦等頂級廚房家電，現在就設定好手機鬧鐘，準備快手搶購。

「PXGo!全聯線上購」祭出話題活動，準時搶神券萬元商品只要1,000元。圖／全聯福利中心提供
「PXGo!全聯線上購」祭出話題活動，準時搶神券萬元商品只要1,000元。圖／全聯福利中心提供
全聯「家家購物節」於雙十連假10月9日、10月10日限時2天登場，不論線上線下皆可享好康。圖／全聯福利中心提供
全聯「家家購物節」於雙十連假10月9日、10月10日限時2天登場，不論線上線下皆可享好康。圖／全聯福利中心提供

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