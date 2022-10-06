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絕美工藝與童話相遇！雅詩蘭黛限量金質粉餅、固體香精

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
雅詩蘭黛2022限量金質粉餅／11,800～13,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛2022限量金質粉餅／11,800～13,000元。圖／雅詩蘭黛提供

每一款美妝品，都賦予女人美麗，更乘載著許多記憶，也讓外觀設計更為重要，雅詩蘭黛每年都會與藝術家合作，推出限量金質粉餅、固體香精，至今已經推出超過1,600種的工藝品，也成為死忠粉絲必收藏的夢幻美妝品。今年2022年，雅詩蘭黛以「童話仙境」為主題，推出4款金質粉餅、5款固體香精，再度讓粉絲們準備手刀收藏。

雅詩蘭黛過往曾與迪士尼，或以經典童話如彼得潘、愛麗絲夢遊仙境、仙履奇緣等合作，以其靈感推出金質粉餅、固體香精，展現出美妝品與藝術並存的奢華風格。

今年與頂級珠寶設計師Monica Rich Kosann合作，以「童話仙境」為主題，將仙境森林中的各種小動物、神話奇獸具象化，以奢華保濕鑲嵌在陶瓷上，呈現出與眾不同的美妝品。

金質粉餅分為翩翩起舞、美好願望、小鹿花園與繽紛孔雀等四款，包裝盒上的精巧手工，一拿出就讓人讚嘆；固體香精則有奇幻獨角獸、白兔派對、月下漫步、寶石夢境與歡樂協奏曲，小巧精緻的陶瓷容器，搭配寶石裝飾，帶來最迷人的浪漫奢華風情。

雅詩蘭黛2022限量金質粉餅與固體香精／11,800～13,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛2022限量金質粉餅與固體香精／11,800～13,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛2022限量金質粉餅與固體香精／11,800～13,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛2022限量金質粉餅與固體香精／11,800～13,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛2022限量固體香精／12,800元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛2022限量固體香精／12,800元。圖／雅詩蘭黛提供

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