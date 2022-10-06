雙十優惠！甜甜圈10入299 炸杏鮑菇、飲品買1送1

雙十連假即將到來，許多餐飲也紛紛推出慶祝優惠。Mister Donut限時推出甜甜圈10入299元，還有指定飲品第2件5折。另外「繼光香香雞」則有炸物買1送1、6塊咖哩炸雞桶現省20元等不同優惠。

10月7日至10月10日期間，Mister Donut推出「甜甜圈任選10入299元」優惠（限39元指定甜甜圈，可補差價換購價高商品）。另外至2023年1月2日前，凡購買咖啡或茶歐蕾系列現做飲品，可享飲品第2件5折優惠。

10月8日至10月10 日期間，至「繼光香香雞」購買「蒜脆杏鮑菇」即贈送價值65元的「蒜脆杏鮑菇電子兌換券」1張。針對炸雞控，連假期間也推出「6塊咖哩炸雞桶」限時優惠，原價349元，優惠價329元。