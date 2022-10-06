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雙十優惠！甜甜圈10入299 炸杏鮑菇、飲品買1送1

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
Mister Donut推出「甜甜圈10入299元」的限時優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「甜甜圈10入299元」的限時優惠。圖／Mister Donut提供

雙十連假即將到來，許多餐飲也紛紛推出慶祝優惠。Mister Donut限時推出甜甜圈10入299元，還有指定飲品第2件5折。另外「繼光香香雞」則有炸物買1送1、6塊咖哩炸雞桶現省20元等不同優惠。

10月7日至10月10日期間，Mister Donut推出「甜甜圈任選10入299元」優惠（限39元指定甜甜圈，可補差價換購價高商品）。另外至2023年1月2日前，凡購買咖啡或茶歐蕾系列現做飲品，可享飲品第2件5折優惠。

10月8日至10月10 日期間，至「繼光香香雞」購買「蒜脆杏鮑菇」即贈送價值65元的「蒜脆杏鮑菇電子兌換券」1張。針對炸雞控，連假期間也推出「6塊咖哩炸雞桶」限時優惠，原價349元，優惠價329元。

另外同集團茶飲品牌「Tplus」於同期間推出「買1送1」的好康優惠，加入會員或出示會員證明，即享「金鳳烏龍拿鐵（65元）買1送1」，每店限量50組。

繼光香香雞「6塊咖哩炸雞桶」，原價349元，優惠價329元。圖／香繼光提供
繼光香香雞「6塊咖哩炸雞桶」，原價349元，優惠價329元。圖／香繼光提供
繼光香香雞「蒜脆杏鮑菇」享買1送1優惠。圖／香繼光提供
繼光香香雞「蒜脆杏鮑菇」享買1送1優惠。圖／香繼光提供

連假 咖啡

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