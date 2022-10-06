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直飛捷克布拉格有望？ 王國材：已請華航研究中

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
立法院長游錫堃（右）日前在臉書表示，期待台灣與捷克能儘速直航。圖／取自游錫堃臉書
立法院長游錫堃（右）日前在臉書表示，期待台灣與捷克能儘速直航。圖／取自游錫堃臉書

台灣、捷克關係良好，立法院長游錫坤日前在臉書表示，曾和立法院秘書長林志嘉、交通部長王國材及華航董事長謝世謙，對開闢「桃園-布拉格」直航進行意見交換，「期待台灣與捷克能盡速直航」。台捷直航議題也成為今天立法院交通委員會關注焦點之一，王國材備詢時表示，已經在請華航研究談台灣直飛捷克布拉格，目前正在研究中。

目前台灣和歐洲有直航航點的，包括英國英國倫敦、法國巴黎、德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、義大利羅馬、奧地利維也納，預計11月3日再增加德國慕尼黑，11月25日增加義大利米蘭。

立委許智傑表示，目前台灣飛歐洲的航點都是偏西歐，缺乏北歐、中東區，隨著台捷關係友好，政府應趁全球旅遊復甦的機會，和更多歐洲國家直航，並把瑞典、捷克與立陶宛列為優先。

許智傑表示，東歐過去被共產黨統治過，對俄羅斯、中國大陸有厭惡感，反倒是對台灣印象很好，很親切，應趁這一波擴大航點，加強國外觀光行銷等。

王國材則說，以前到歐洲就是法蘭克福、阿姆斯特丹等，目前已請華航研究直航捷克布拉格。

捷克 義大利 王國材

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