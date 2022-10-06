江詩丹頓、沛納海、萬寶龍 詠嘆月相變幻之美

月亮雖然變化莫測，但正因為每日的陰晴圓缺、更讓人懂得把握當下。江詩丹頓（Vacheron Constantin）、沛納海（PANERAI）與萬寶龍（Montblanc），近日相繼推出了與月亮、月相相關的女表款式，以不對稱、或擬真的月面質地，詠嘆變化之美。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Égérie系列原本自高級訂製服得到啟發而誕生，該系列近日推出新款月相Moon Phase功能女表，首次以灰褐乳光色面盤搭配菱格紋表帶。不對稱的面盤設計，將月功能「安放」於兩點鐘方向，而外側的表冠也鑲嵌以月光石，並透過表圈、月相盤外側鑲嵌總計94顆、總重約1.10克拉的迷你美鑽，成為一次瑞士頂級工藝與輕奢珠寶的風格交集。

沛納海（PANERAI）日前發表了Luminor Due Luna系列月相腕表，近期並繼續追加多款情境視覺，展現愜意、都會的義式生活風格。四款38毫米的表款，以精鋼或玫瑰為表殼，並分別使用銀色、藍色或珍珠母貝面盤。月相功能位於面盤的三點鐘方向，同時面盤上再有在義大利中帶有月亮、月神之意的Luna字樣，其月相盤更擬真了月球表面凹凸不平的質地，機芯並具備3日動力儲存、防水300性能與表帶快拆系統，珍珠母貝紅金款（PAM01181）訂價61萬5,000元，皮帶款PAM01180與PAM01179則為27萬4,000元。