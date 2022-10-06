新光三越周年慶開跑吳昕陽親自迎賓 首日業績上看15億

百貨龍頭新光三越周年慶今天由南西店等6店開跑，全檔期目標挑戰208億元。新光三越表示，今年前9月業績比去年成長超過20%，也較2019年疫情爆發之前成長，反映客人已經敢出門消費，對今年周年慶檔期目標相當有信心。

南西店一直被認為是百貨周年慶的「晴雨表」，在疫情進入尾聲，今年下半年消費力爆發之際，業者對於周年慶更是滿懷期待，新光三越總經理吳昕陽也在擔任總經理後，首次在大門迎賓。

雖然去年周年慶適逢政府推出振興五倍券，今年少了這項利多因素助攻，但新光三越表示，廠商下的折扣比去年更大，加上百貨與銀行的回饋也不少，希望藉由產品的CP值吸引消費者，因此並不擔心。