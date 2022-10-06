搶先戴！秀珠、昆凌曬CHANEL Première腕表原創款

時間的積累，總能為經典淬煉出恆常優雅的迷人魅力。香奈兒2023春夏高級時裝系列甫於巴黎發表，而出席名人包含品牌大使Kristen Stewart、Charlotte Casiraghi、朴秀珠（Soo Joo Park）、昆凌更不約而同搶先戴上香奈兒（CHANEL）全新Première腕表原創款，向這款兼具美學與風格的時計優雅致意。

Première系列腕表最早在1987年由香奈兒前藝術總監Jacques Helleu推出，皮革穿鍊的表帶、靈感源自N°5香水瓶蓋並搭配黑色漆面的八角形輪廓，這些在35年前令世人耳目一新的設計，即便在今日依然讓人為之欣喜。

香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt表示，Première腕表系列誕生於極致創作自由，並開啟對「時間魅力」的願景。「這款作品是品牌的DNA，也將會是永久流傳的香奈兒符碼。Première的存在超越一只腕表，更是風格典範。」於此同時，在線條輪廓、材質混搭的創新外，Première腕表更重要一層意義更在於：將腕表從從男性文化中加以解放、成為女性的優雅風格配件。