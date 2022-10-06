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搶先戴！秀珠、昆凌曬CHANEL Première腕表原創款

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
全新Première腕表原創款使用了18K黃金塗層雙鍊設計、並搭配手工交織皮革穿鍊表帶與祖母綠型切割的藍寶石水晶玻璃。圖 / CHANEL提供
全新Première腕表原創款使用了18K黃金塗層雙鍊設計、並搭配手工交織皮革穿鍊表帶與祖母綠型切割的藍寶石水晶玻璃。圖 / CHANEL提供

時間的積累，總能為經典淬煉出恆常優雅的迷人魅力。香奈兒2023春夏高級時裝系列甫於巴黎發表，而出席名人包含品牌大使Kristen Stewart、Charlotte Casiraghi、朴秀珠（Soo Joo Park）、昆凌更不約而同搶先戴上香奈兒（CHANEL）全新Première腕表原創款，向這款兼具美學與風格的時計優雅致意。

Première系列腕表最早在1987年由香奈兒前藝術總監Jacques Helleu推出，皮革穿鍊的表帶、靈感源自N°5香水瓶蓋並搭配黑色漆面的八角形輪廓，這些在35年前令世人耳目一新的設計，即便在今日依然讓人為之欣喜。

香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt表示，Première腕表系列誕生於極致創作自由，並開啟對「時間魅力」的願景。「這款作品是品牌的DNA，也將會是永久流傳的香奈兒符碼。Première的存在超越一只腕表，更是風格典範。」於此同時，在線條輪廓、材質混搭的創新外，Première腕表更重要一層意義更在於：將腕表從從男性文化中加以解放、成為女性的優雅風格配件。

全新Première腕表原創款使用了18K黃金塗層雙鍊設計、並搭配手工交織皮革穿鍊表帶，不僅帶來黑金交錯的魅力，更親膚、配戴舒適；而不僅表冠鑲嵌了凸圓形縞瑪瑙，祖母綠型切割的藍寶石水晶玻璃，更和八角形的表殼，堆疊、激盪，煥發出恆常優雅的Première時光魅力。

Première腕表原創款，高精準度石英機芯、時間顯示、26.1 x 20 x 7.65 毫米，18萬6,000元。圖 / CHANEL提供
Première腕表原創款，高精準度石英機芯、時間顯示、26.1 x 20 x 7.65 毫米，18萬6,000元。圖 / CHANEL提供
Kristen Stewart以一身條紋短上衣、斜紋軟呢短裙，搭配了全新Première腕表原創款，以品牌大使身份、搶先試戴。圖 / CHANEL提供
Kristen Stewart以一身條紋短上衣、斜紋軟呢短裙，搭配了全新Première腕表原創款，以品牌大使身份、搶先試戴。圖 / CHANEL提供
昆凌在出席香奈兒2023春夏高級時裝秀發表期間，也戴上了香奈兒（CHANEL）新款Première腕表原創款。圖 / CHANEL提供
昆凌在出席香奈兒2023春夏高級時裝秀發表期間，也戴上了香奈兒（CHANEL）新款Première腕表原創款。圖 / CHANEL提供
朴秀珠（Soo Joo Park）搶先戴上香奈兒（CHANEL）全新Première腕表原創款，向時光優雅致意。圖 / CHANEL提供
朴秀珠（Soo Joo Park）搶先戴上香奈兒（CHANEL）全新Première腕表原創款，向時光優雅致意。圖 / CHANEL提供

腕表 香奈兒 品牌

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