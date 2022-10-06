氣死！必勝客推「蒜頭蛤蜊雞」比薩還加芝麻湯圓 網友崩潰：義大利人要東征了

image source: FB／翻攝自必勝客 Pizza Hut Taiwan

文／蔡瓅萱

10月來臨，月底就是許多人都非常期待的萬聖節，配合即將到來的節慶，近年來以各種新奇口味比薩創造話題的必勝客再度推出別具創意的新口味「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」，看起來相當獵奇的口味引發熱議。

配合萬聖節推出獵奇新口味！蒜頭蛤蜊雞×芝麻湯圓組合超神秘

從官方宣傳中可以看見，「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」上有10顆做成眼球造型的芝麻湯圓，比薩中間的餡料則是「蒜頭蛤蜊雞」，並且以黑色的凱薩醬淋成蜘蛛網的形狀，在視覺和味覺上都非常衝擊，是一款很適合萬聖節的比薩。

湯圓加上蒜頭蛤蜊雞的新穎口味，在網路上引起不少討論，許多人對於許這樣的搭配紛紛感到遲疑，「這個吃完嘴巴會不會很臭啊」、「芝麻白玉湯圓……」、「噁」、「還是喜歡總匯和六小福這種傳統口味」、「我還沒勇氣買」、「義大利人看到會不會想打人」、「義大利人要東征了嗎」。

image source: 翻攝自PTT

有網友認為上面的芝麻湯圓是敗筆，「沒有湯圓不是很好嗎……蒜頭雞pizza感覺不錯吃啊。」不過也有人對於新口味抱持樂觀態度，表示「反正湯圓也常常丟火鍋裡」。此外，還有人回想起必勝客在今年5月曾經推出的「台味第一讚鹽酥雞比薩」，一樣是鹹甜交雜的神秘口味，除了鹽酥雞、魷魚圈、甜不辣外，餅皮上還有一圈OREO餅乾。

每次推出都造成話題！大數據看近一年網友熱議新口味比薩

其實必勝客近來推出過許多新奇的創意比薩，除了最剛開始的珍珠奶茶、滷肉飯、臭豆腐等口味，之後也持續有各種奇怪的新口味上市，每一次總是在網路上引發話題。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「必勝客新口味比薩」的近一年探索概念中，出現了「蝦猴酥蚵仔比薩煎」、「台味第一讚鹽酥雞比薩」、「摘星佛跳牆比薩」、「榴芒水金金比薩」、「香菜豬血糕五更腸旺比薩」、「威士忌牛排干貝比薩」、「蒜香黑咖哩豬排比薩」等等，顯示出所有新口味比薩中網友們最常討論到這些品項。至於餅皮的部分，在網路上討論度較高的則是「黑脆可可起司餅皮」以及「松露起司龍捲風餅皮」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月05日至2022年10月04日。

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