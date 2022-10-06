《乘風破浪4》超華麗名單搶先曝光？李玟、林依晨、范瑋琪、Jessi都入列 陸網看呆唱衰

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文/徐暘甯

甜心教主王心凌先前因參加中國綜藝節目《乘風破浪3》翻紅、人氣暴漲，再度攀上演藝事業高峰。隨著節目第3季落幕，不少觀眾也開始敲碗期待第4季的到來，昨（4）日微博也傳出《乘風破浪4》擬邀名單，包括Jessi、李玟、鄭秀文、劉亦菲、孫燕姿甚至南韓歌手Jessi都在其中，豪華程度讓網友看了瞠目結舌。

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王心凌《愛你》回憶殺帶動討論熱度 《乘風破浪4》豪華名單曝光

隨著王心凌以一首《愛你》翻紅帶動滿滿回憶殺，陸綜《乘風破浪》也跟著討論度不斷，節目播出期間一直都是網友們熱議的娛樂話題，成功創造討論聲量。

昨（4）日微博出現一份疑似《乘風破浪》第4季的擬邀名單，其中包含不少歌壇、影壇大咖造成轟動，引發網友瘋傳。名單中的嘉賓包含李玟、鄭秀文、孫燕姿、范瑋琪、袁婭維、胡玄珠（Jessi）、王若琳、柯以敏、戴佩妮、詹雯婷、郭美美、孫涵、郭靜、劉忻、湯唯、李若彤、劉亦菲、楊采鈺、鍾嘉欣、陳法拉、林依晨、桂綸鎂、王曉晨、盧靖姍、劉雅瑟、春夏、姜妍、楊蓉、李倩、童瑤。

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邀約陣容太華麗反遭看衰 網：一看就是假的

這份名單的豪華等級相比前3季簡直有過之而無不及，吸睛程度更上一層樓。不過由於這些藝人都是活躍於演藝圈的重量級明星，戲約、節目邀約都相當滿檔，因此也引來網友吐槽直指這名單不可能是真的，「劉亦菲都沒見過參加什麼綜藝節目耶」、「看到鐘嘉欣就知道是假的」、「jessi？？。我不信」。

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《乘風破浪》網路熱門關鍵字有哪些？

雖然《乘風破浪4》的官方演出名單尚未正式公佈，不過透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，可以發現《乘風破浪》的網路熱門關鍵字中不乏「期待」、「爆紅」、「人氣」、「女神」、「高峰」等字詞，可見觀眾對參演藝人的期待程度相當高，都希望能看到心目中的女神加入競演陣容！

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年9月5日至2022年10月4日。









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