瓷繪體驗、茶拉花 可以這樣玩 台灣茶風味館10月8日登場

農委會茶改場在2022南投世界茶業博覽會設置台灣茶風味館，除了展示茶葉產地鑑別技術，同時也讓參觀民眾感受茶飲文化，展期從10月8日至16日止，歡迎民眾參加。

茶改場表示，這次展覽中，展出茶改場多年研究成果，包括茶葉產地鑑別技術、台灣特色茶風味輪，及台灣茶分類分級系統（TAGs），館中活動也有茶拉花與瓷器彩繪等新茶藝文化與新茶器藝術體驗，讓民眾體驗台灣茶的多元新面貌。

茶改場說，館內也銷售台灣產銷履歷茶、全國有機紅茶TAGs評鑑入選茶葉展售，凡現場購買TAGs茶葉產品，滿額即可免費獲贈茶香祈福爆米花或體驗活動折價券，邀請民眾參加。

茶改場場長蘇宗振表示，這次策展共規畫了5大主題，首先是茶香體驗迎賓，讓民眾沉靜心靈，感受台灣茶的自然芬芳，新茶藝文化與新茶器藝術，也是這次策展主題；透過新式茶席與現代點茶-茶拉花體驗等，讓參觀民眾了解，台灣茶還能這樣泡、這樣玩，體驗台茶多元面貌。

蘇宗振表示，茶改場也特別邀請國立嘉義大學瓷繪工坊徐瑞芬老師親自傳授瓷繪技術，讓民眾體驗創作獨一無二的專屬茶器。另舉辦2022台灣產銷履歷茶分類分級TAGs評鑑，與2022全國有機茶分類分級TAGs評鑑，評鑑入選茶葉展售，也安排茶農座談，與民眾面對面分享自家產品特色。

茶改場表示，現場購買茶葉產品滿2000元以上（含），即可免費獲贈2包以國產玉米開發的茶香祈福爆米花或瓷繪體驗活動折價券200元。民眾參觀完展館後，追蹤茶改場臉書，並於活動貼文中，留言「最喜歡的展示項目」並拍照上傳，即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中茶香祈福爆米花、金磚茶香米、風味輪杯墊、風味輪杯及茶包等多項好禮，送完為止。