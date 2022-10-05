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虎航明早10點再推超殺優惠 網友最在意「這件事」

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
虎航明日上午10點起將推出國慶優惠，指定航線單程1010元起。台灣虎航提供
虎航明日上午10點起將推出國慶優惠，指定航線單程1010元起。台灣虎航提供

台灣虎航宣布，明日上午10點起將推出國慶優惠，指定航線單程1010元起，航線包括桃園飛東京羽田、福岡、沖繩、泰國曼谷、韓國仁川、釜山及濟州；高雄飛東京成田、福岡、大阪、名古屋及沖繩，預料又會掀起一波搶購熱潮。虎航表示，這段時間曼谷不會太熱、仁川不會太冷，是最好玩的時候，推薦還沒去過這兩個地方的民眾能衝一波。

虎航說，今年國慶有3倍的快樂，因為巧遇3天連假，剛好可以去日、韓、泰國玩一趟，而且10月13日解封，大家等了3年終於等到免隔離，並推出指定航線單程1010起的漂亮價。本次優惠於明日上午10點開賣，7日晚間23時59分截止，搭乘時間則是10月6日至12月20日。

虎航於9月下旬時曾推出機票最低88元的優惠價，吸引民眾搶購，超過萬人民眾湧入訂票系統，導致許多民眾等上數小時才能順利進入系統。下一波優惠活動的消息一出，網友雖反應熱烈，但也在意明天開賣時會不會又出現等候9999人的訊息，讓購票又卡卡。

台灣虎航 航線 虎航

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