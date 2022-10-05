環球購物中心周年慶線上線下雙回饋、點數再抽特斯拉

今年7月至9月百貨走出疫情陰霾，漸入佳境甚至恢復到疫情前水準，為第四季重頭戲周年慶打了一劑強心針。全台有8家據點的Global Mall環球購物中心首波周年慶10月6日起至10月19日展開，強打四大回饋：首度推出「一次消費享線上線下雙回饋」回饋率上看30%、首4日加碼祭「滿萬最高送1,800元」、點數大樂透抽特斯拉，以及行動支付加碼贈。適逢雙十連假，周年慶並以環遊世界為主題推出四大展集客。

疫後生活逐步恢復常態，環球購物中心指出，至今全台8店業績出現超過20％成長，既有店回復至疫情前景況，期待在周年慶衝出10％業績成長。

為了衝出周年慶好成績，今年首度推出「一次消費線上線下雙回饋」，於新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定專門店使用GMpay綁定Global Mall聯名卡單筆消費滿3,000元最高送900元（600元實體電子商品禮券＋300元Online抵用券），同時首四日（10/6-10/9）新北中和、桃園A8及屏東市於指定家電、健康器材專門店單筆消費滿10,000元最高送1,800元電子商品禮券。

四大車站店板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站回饋率同樣上看30%，會員使用GMpay綁定聯名卡單筆消費滿2,000元最高送600元（400元實體電子商品禮券＋200元Online抵用券）。全台8店再推獨家行動支付回饋，使用悠遊付每周五、六、日單筆消費滿399元送限量40元現金回饋券；刷台灣Pay單筆滿300元可享該筆金額現折20%，每筆交易折扣上限200元。

不只如此，今年也首度大手筆在10月31日前全台8店共同推出「超級點數大樂透」，會員扣iMall點數30點即可抽獎，有機會獨得17萬元環球禮券、iPhone 14、中華eMOVING EM50電動機車、福容飯店住宿券等獎，參加點數大樂透活動，還可再抽價值175萬元的特斯拉Tesla Model 3 一台。