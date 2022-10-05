快訊

消防員抓罕見白蛇合照被咬險喪命 主張「因公受傷」求償40萬卻被駁

學生遴選委員要求辭鴻海獨董 台大校長候選人郭大維回應了

環球購物中心周年慶線上線下雙回饋、點數再抽特斯拉

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
板橋車站店推出Samsonite環保藍綠色行李箱25吋原價5,500元，優惠價3,575元。圖／環球購物中心提供
板橋車站店推出Samsonite環保藍綠色行李箱25吋原價5,500元，優惠價3,575元。圖／環球購物中心提供

今年7月至9月百貨走出疫情陰霾，漸入佳境甚至恢復到疫情前水準，為第四季重頭戲周年慶打了一劑強心針。全台有8家據點的Global Mall環球購物中心首波周年慶10月6日起至10月19日展開，強打四大回饋：首度推出「一次消費享線上線下雙回饋」回饋率上看30%、首4日加碼祭「滿萬最高送1,800元」、點數大樂透抽特斯拉，以及行動支付加碼贈。適逢雙十連假，周年慶並以環遊世界為主題推出四大展集客。

疫後生活逐步恢復常態，環球購物中心指出，至今全台8店業績出現超過20％成長，既有店回復至疫情前景況，期待在周年慶衝出10％業績成長。

為了衝出周年慶好成績，今年首度推出「一次消費線上線下雙回饋」，於新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定專門店使用GMpay綁定Global Mall聯名卡單筆消費滿3,000元最高送900元（600元實體電子商品禮券＋300元Online抵用券），同時首四日（10/6-10/9）新北中和、桃園A8及屏東市於指定家電、健康器材專門店單筆消費滿10,000元最高送1,800元電子商品禮券。

四大車站店板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站回饋率同樣上看30%，會員使用GMpay綁定聯名卡單筆消費滿2,000元最高送600元（400元實體電子商品禮券＋200元Online抵用券）。全台8店再推獨家行動支付回饋，使用悠遊付每周五、六、日單筆消費滿399元送限量40元現金回饋券；刷台灣Pay單筆滿300元可享該筆金額現折20%，每筆交易折扣上限200元。

不只如此，今年也首度大手筆在10月31日前全台8店共同推出「超級點數大樂透」，會員扣iMall點數30點即可抽獎，有機會獨得17萬元環球禮券、iPhone 14、中華eMOVING EM50電動機車、福容飯店住宿券等獎，參加點數大樂透活動，還可再抽價值175萬元的特斯拉Tesla Model 3 一台。

周年慶首要衝來客，環球購物中心同步企劃四大展，包括合作人氣貼圖「懶得”鳥”你」 推出環遊世界主題獨家會員禮、點數禮。「Peanuts花生漫畫」史努比新北快閃店進駐中和店，此外，新北中和即日起至年底打造戶外「七彩星河球」，超過200顆繽紛燈球閃耀。屏東市10月6日起至11月13日推出「泰國美食物產展」，集結超過600項遊泰必買商品。

新北中和店史萊姆輕食館「PILALA皮拉拉」開幕，推出史萊姆課程990元起。圖／環球購物中心提供
新北中和店史萊姆輕食館「PILALA皮拉拉」開幕，推出史萊姆課程990元起。圖／環球購物中心提供
Peanuts花生漫畫史努比新北限定快閃店進駐中和店。圖／環球購物中心提供
Peanuts花生漫畫史努比新北限定快閃店進駐中和店。圖／環球購物中心提供
日式居酒屋「一号基地」百貨首店，周年慶前進駐板橋車站2樓。圖／環球購物中心提供
日式居酒屋「一号基地」百貨首店，周年慶前進駐板橋車站2樓。圖／環球購物中心提供
新北中和店推出Beutii蒸氣烤麵包機原價8,990元，優惠價7,990元。圖／環球購物中心提供
新北中和店推出Beutii蒸氣烤麵包機原價8,990元，優惠價7,990元。圖／環球購物中心提供
會員扣點數參加抽獎，還有機會把價值175萬元的特斯拉Tesla Model 3開回家。圖／環球購物中心提供
會員扣點數參加抽獎，還有機會把價值175萬元的特斯拉Tesla Model 3開回家。圖／環球購物中心提供
環球購物中心首波周年慶即日起至10月19日展開，強打四大回饋。圖／環球購物中心提供
環球購物中心首波周年慶即日起至10月19日展開，強打四大回饋。圖／環球購物中心提供
會員扣iMall點數30點即可抽iPhone 14。圖／環球購物中心提供
會員扣iMall點數30點即可抽iPhone 14。圖／環球購物中心提供

周年慶 大樂透 環球購物中心

延伸閱讀

周年慶熱戰！Global Mall抽百萬特斯拉 義享抽美國來回機票

30歲男星遭爆肇禍欠帳　嗆對方「撞特斯拉還敢告」

三星：2027年量產1.4奈米

電動車大戰 比亞迪領先特斯拉

相關新聞

全聯攜手勵馨基金會邀民眾捐零錢、福利點數挺脆弱兒少

天氣轉涼，但挺公益的暖心可不能降溫，全聯「愛從1開始」零錢捐活動第4季與財團法人勵馨社會福利事業基金會攜手合作，全聯佩樺...

環球購物中心周年慶線上線下雙回饋、點數再抽特斯拉

今年7月至9月百貨走出疫情陰霾，漸入佳境甚至恢復到疫情前水準，為第四季重頭戲周年慶打了一劑強心針。全台有8家據點的Glo...

日航10/31起松山羽田每日2往返 大阪、名古屋再等等　

去日本旅遊的日子不遠了，日本10月11日將開放自由行，台灣則預計在10月13日開放邊境，日本航空今日公布本月底至明年一月...

遠百台中、竹北買氣開紅盤 神隊友加入全年突破500億

遠東百貨2022周年慶慣例由遠百店王台中大遠百打頭陣，在精品買氣一路衝帶動下，台中大遠百開跑至今整體有二位數成長，除了精...

響應世界糧食日 樂斐每月雙週二推出「續食午間套餐」

響應每年10月16日聯合國推動的「世界糧食日World Food Day（WFD）」，位於台北大直的樂斐（LOPFAIT...

Jisoo超完美電眼一看就愛上！公開打造完美眼唇妝色號

有著絕世美顏的BLACKPINK成員Jisoo，此次驚艷巴黎時裝周，而身為DIOR品牌大使的Jisoo，也以超完美妝容驚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。