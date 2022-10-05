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遠百台中、竹北買氣開紅盤 神隊友加入全年突破500億

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百花蓮，在10月13日展開預購同享正檔優惠。圖／遠百提供
遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百花蓮，在10月13日展開預購同享正檔優惠。圖／遠百提供

遠東百貨2022周年慶慣例由遠百店王台中大遠百打頭陣，在精品買氣一路衝帶動下，台中大遠百開跑至今整體有二位數成長，除了精品領銜外，幾乎全業種開紅盤成長。而遠百竹北自今年開幕一路氣勢如虹，買氣超乎遠百預期，今年有神隊友竹北店加入周年慶戰線下，遠百營運長林彰豐指出，遠百12店周年慶目標上看140億、成長5%，全年業績將突破500億。

今年一月中開幕的遠百竹北店目前業績已近45億，今年有機會衝高至60～65億，以開幕未滿一年的百貨來說實屬超強戰力，也代表竹北人用消費力挺新竹縣當地第一個百貨商場。

遠百周年慶緊接著新竹大遠百10月13日登場，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百花蓮10月20日接力，遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月27日加入，遠百竹北11月10日接棒、遠百板橋中山11月16日壓軸登場。

遠百周年慶期間，化妝品、內睡衣單筆2,000元送200元、首12日單筆1萬元再送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元，今年還有高消費加碼禮累計5萬加送800。首12日新竹大遠百、遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際精品單筆1萬元送1,000元。

遠百桃園化妝品首四日(10月20日～10月23日)當日13：00前購買指定特惠組合，加贈200元商品券一份，每日限前40名、每人限換一份。遠百花蓮首12日獨家加碼，於指定女鞋品牌單筆消費滿5,000元加贈200元十足抵用券、限量200份。

遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百花蓮，也在10月13日展開預購同享正檔優惠。

板橋大遠百GUCCI正在進行全新店型改裝，預計10月底完成改裝以嶄新姿態開幕，另外，初魚鐵板燒、初魚鮨雙品牌將進駐板橋大遠百2樓，預計2023年元旦開幕見客。

遠百信義A13迎戰周年慶全新改裝引進9個櫃位，包括瑞士高級製表江詩丹頓VACHERON CONSTANTIN推出期間限定店，另有EMPORIO ARMANI、Simone Rocha、CAMPER、BEN DAVIS。另外也引進泰國商務部認證餐廳「香米泰國料理」，推出全台百貨首櫃新登場。

板橋大遠百GUCCI正進行全新店型改裝，預計10月底開幕。記者江佩君／攝影
板橋大遠百GUCCI正進行全新店型改裝，預計10月底開幕。記者江佩君／攝影
板橋大遠百COACH BANDIT緹花面料手袋，25,800元。記者江佩君／攝影
板橋大遠百COACH BANDIT緹花面料手袋，25,800元。記者江佩君／攝影
瑞士高級製表江詩丹頓VACHERON CONSTANTIN，在遠百信義A13推出期間限定店。圖／遠百提供
瑞士高級製表江詩丹頓VACHERON CONSTANTIN，在遠百信義A13推出期間限定店。圖／遠百提供
國際精品仍是今年百貨成長力道頂尖的業種。記者江佩君／攝影
國際精品仍是今年百貨成長力道頂尖的業種。記者江佩君／攝影

周年慶 遠百

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