聽新聞
test
0:00 / 0:00
Jisoo超完美電眼一看就愛上！公開打造完美眼唇妝色號
有著絕世美顏的BLACKPINK成員Jisoo，此次驚艷巴黎時裝周，而身為DIOR品牌大使的Jisoo，也以超完美妝容驚豔全場，讓人一眼就愛上，其中Jisoo的眼妝、唇妝狂飄仙氣，讓人好想學，所用的色號也全部公開。
Jisoo搶先使用「迪奧經典五色眼影#349 時裝秀限量版」，設計靈感來自2023春夏時裝秀上的訂製布料，充滿秋色的風格，包括玫瑰木色、金棕色、古銅棕、磚紅橘與米白色，可以打造深邃的眼妝，一畫上就走在時尚的尖端。
至於畫龍點睛的唇妝，則是使用迪奧藍星唇膏 #720，豆沙紅棕色更是超級顯白，難怪一整個飄仙氣。而Jisoo還使用了迪奧超完美持久飾底乳、超完美持久柔光粉底液 #1N、超完美持久遮瑕乳1.5N & 2N、超完美水潤光氣墊粉餅 #1N、藍星訂製腮紅盤#219，塑造出最完美的妝容感。
迪奧此次迪奧經典五色眼影#349 時裝秀限量版，在DIOR線上旗艦店快閃獨賣，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言