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Jisoo超完美電眼一看就愛上！公開打造完美眼唇妝色號

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Jisoo飄仙氣妝容，使用色號大公開。圖／迪奧提供
Jisoo飄仙氣妝容，使用色號大公開。圖／迪奧提供

有著絕世美顏的BLACKPINK成員Jisoo，此次驚艷巴黎時裝周，而身為DIOR品牌大使的Jisoo，也以超完美妝容驚豔全場，讓人一眼就愛上，其中Jisoo的眼妝、唇妝狂飄仙氣，讓人好想學，所用的色號也全部公開。

Jisoo搶先使用「迪奧經典五色眼影#349 時裝秀限量版」，設計靈感來自2023春夏時裝秀上的訂製布料，充滿秋色的風格，包括玫瑰木色、金棕色、古銅棕、磚紅橘與米白色，可以打造深邃的眼妝，一畫上就走在時尚的尖端。

至於畫龍點睛的唇妝，則是使用迪奧藍星唇膏 #720，豆沙紅棕色更是超級顯白，難怪一整個飄仙氣。而Jisoo還使用了迪奧超完美持久飾底乳、超完美持久柔光粉底液 #1N、超完美持久遮瑕乳1.5N & 2N、超完美水潤光氣墊粉餅 #1N、藍星訂製腮紅盤#219，塑造出最完美的妝容感。

迪奧此次迪奧經典五色眼影#349 時裝秀限量版，在DIOR線上旗艦店快閃獨賣，

DIOR迪奧經典五色眼影#349 時裝秀限量版／2,700元。圖／迪奧提供
DIOR迪奧經典五色眼影#349 時裝秀限量版／2,700元。圖／迪奧提供
Jisoo飄仙氣妝容，使用色號大公開。圖／迪奧提供
Jisoo飄仙氣妝容，使用色號大公開。圖／迪奧提供
迪奧藍星唇膏 #720絲絨特霧／1,300元。圖／迪奧提供
迪奧藍星唇膏 #720絲絨特霧／1,300元。圖／迪奧提供
Jisoo飄仙氣妝容，使用色號大公開。圖／迪奧提供
Jisoo飄仙氣妝容，使用色號大公開。圖／迪奧提供

眼影 迪奧

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