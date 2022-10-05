23巴黎時裝周 / Chloe探討環境變遷、Miu Miu機能輕快

巴黎時裝周期間，多個品牌包含Thom Browne、Miu Miu、Chloe，各自發表了2023夏季或春夏最新時裝造型。Miu Miu帶來輕快的機能感造型，Thom Browne維持一貫的華麗效果，而Chloe則展現了驚人野心，從氣候變遷中得到啟發，展現末世紀的自信姿態。

Miu Miu的注目單品首推露趾的長短靴，輕快也具造型感。而長版、抽繩的連帽尼龍外套讓人迫不及待走向戶外。多層次的小可愛上衣迎合了輕巧短版的風潮，並以打褶短褲營造出輕盈飄逸。附在皮革長外套、牛仔短裙、背心外套、或短褲上的大型收納袋與運動包款的卡楯，帶來機能性與活力的聯想。

Thom Browne一如過往的誇張、夢幻。像是闖入愛麗絲夢遊仙境的故事般，58套造型展示了真絲塔夫綢大衣，並以數字標識與羅緞飾邊，搭配了厚底坡跟鞋；波卡圓點則成為本季另一亮點：透過低腰、短襯衫、高腰馬甲與翹肩（Roped Shoulder）設計，呈現誇張的戲劇效果。

Chloe則延續2022秋冬對於氣候變遷解決方案，以探討核融合能源（nuclear fusion energy）為系列重心，帶來第二篇章。品牌將反應爐構造中的零件、放置反應爐的場地，化為服裝設計與面料的靈感。像是生絲外套的排釦以工業風格的五金零件製作，皮革收腰洋裝則搭配有如鷹架線條般的縫線，同時系列壓軸的豔紫套裝則向核融合中的關鍵物質──豔紫色的等離子體電漿致意。