向007致敬！麥卡倫推出詹姆士．龐德60週年限量版

詹姆士．龐德（James Bond）系列電影今年10月喜迎60週年，特別攜手全球頂級威士忌領導品牌麥卡倫，一同推出6款限量單一麥芽威士忌——「詹姆士．龐德60週年限量版（The Macallan James Bond 60th Anniversary）」，自2022年10月份起，在英國與世界各地陸續上市，建議售價600英鎊；台灣地區預計將於2023年2月正式發表。

麥卡倫「詹姆士．龐德60週年限量版威士忌」由麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell精心釀製而成，此非凡的單一麥芽威士忌佳釀，彰顯出詹姆士．龐德蘇格蘭血脈中渾然天成百折不撓的性格，與軒昂氣宇中所流淌出的虛懷若谷。此款佳釀猶如詹姆士．龐德這個使人著迷的電影主角，散發60年來始終如一的風格形象與成熟睿智，並以天然金黃色澤及43.7%酒精濃度，向詹姆士．龐德的特務代號007致敬。

007系列電影自1962年誕生第一部作品開始，即以英國祕密情報探員神秘、激昂又觸動人心的故事風靡全球，成為全球影史的經典傳奇。在007系列電影中，不時可見麥卡倫單一麥芽威士忌的身影，包含007系列50週年《007：空降危機》電影中，詹姆士．龐德細細品嚐的「麥卡倫珍稀系列1962年威士忌」。

擁有純正英國蘇格蘭人血統的詹姆士．龐德，不僅樹立了優雅、勇敢及睿智的深刻典範，其007系列電影中備受影迷喜愛的秘密機關道具，也體現出蘇格蘭以眾多發明家而享譽全球的特色。麥卡倫永不妥協的品牌個性、深厚的傳統根基及不斷追求創新的精神，在近年來也成為詹姆士．龐德的首選威士忌，以此彰顯出他對生活中美好事物追求的極致品味。

麥卡倫全球創意總監Jaume Ferras表示：「007系列電影在過去60年期間，由6位不同演員領銜演出，並產出高達25部系列作品，就在今年10月，這部娛樂圈歷史最久、最受歡迎的系列電影，將迎來60週年慶典。身為享譽全球的威士忌品牌，同時也是詹姆士．龐德首選的麥卡倫，在蘇格蘭文化傳統的薰陶下，將繼續以現代創新者之姿，共同攜手發揮相輔相成的加乘效果。」

為慶祝007系列電影60週年，麥卡倫將打造一系列沉浸式的品酩體驗，其中包括在蘇格蘭麥卡倫莊園舉辦的特別展覽「電影中的麥卡倫」，將在麥卡倫莊園中獨家連續放映歷年精選的007系列電影，帶領觀眾從過去60年的007系列電影中了解麥卡倫的歷史。

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