小朋友姓名有「遠、雄、廣、場」 周年慶免費玩奇幻島

精彩的電影音樂，總在音符攪動下讓人神往 ; 傳世的電影音樂，必有動人旋律，讓人琅琅上口。就在《臥虎藏龍》捲土重來之際，且容我輕聲問大家一句：「你印象最深，能脫口而出的旋律，來自哪兒？」

2022-10-05 16:57