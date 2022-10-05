快訊

綠側翼造謠高虹安「插班北一女」 遭揭又大翻車了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小朋友姓名有「遠、雄、廣、場」 周年慶免費玩奇幻島

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止遠雄廣場今天公布7周年生日慶檔期12到23日登場，除了全館優惠，並推出兩波會員來店禮。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場今天公布7周年生日慶檔期12到23日登場，除了全館優惠，並推出兩波會員來店禮。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止遠雄廣場今天公布7周年生日慶檔期12日登場，除了全館滿千送百、銀行刷卡滿額禮，還有會員獨享兩波來店禮。小朋友姓名有「遠、雄、廣、場」，可憑身分證明文件，免費暢玩追風奇幻島。

汐止遠雄廣場透過市場調查調整定位，今年重新改裝迎接7周年慶，陸續引進寵物公園、全國電子、墊腳石圖書文化廣場和日本流行鞋靴店 ABC MART 等新櫃位，主攻廠辦上班族和假日在地民眾和親子客層。

遠雄廣場表示，迎接解封後的消費商機，遠雄廣場7周年生日慶12到23日登場，全館當日累計滿3000送300。首5日更增加「限搶商品下殺3折起」，瓦城、1010湘用餐滿額另贈明星菜色，並加碼消費滿千贈300抵用券優惠。

周年慶期間，FUJI按摩椅、高島、集雅社、全國電子全館當日單筆滿1萬送1000。宜得利家居當日單筆滿5000送500。餐飲當日累計滿3000送200，加上信用卡回饋，最高送出1300元現金禮券。

除了全館優惠，更集結館內數十家新品牌，聯手推出「獨家新櫃優惠」，要讓大家「買到手軟」，設定整館業績將超過1億元。

遠雄廣場今天安排剛出爐的男神&女神走秀，展示新櫃adidas「GALAXY 6 慢跑鞋」，原價2290元，特價1190元。全國電子「Dyson Digital Slim吸塵器」原價2萬900元，特價1萬1900元。LA NEW「紳士皮鞋」原價3380元，只賣1680元。

遠雄慶祝7周年慶還推出「陶瓷手餅烤盤」、「附蓋單把牛奶鍋」兩波來店禮，並舉辦同樂Hi7來趣味賽，邀請民眾闖關集章，即可兌換品牌優惠大禮包。相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止遠雄廣場今天公布7周年生日慶檔期12到23日登場，安排男神&女神走秀，展示新櫃優惠商品。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場今天公布7周年生日慶檔期12到23日登場，安排男神&女神走秀，展示新櫃優惠商品。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場今天公布7周年生日慶檔期12到23日登場，除了全館滿千送百、銀行刷卡滿額禮，還有多項優惠。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場今天公布7周年生日慶檔期12到23日登場，除了全館滿千送百、銀行刷卡滿額禮，還有多項優惠。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場今天公布7周年生日慶檔期12到23日登場，安排男神&女神走秀，展示新櫃優惠商品。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場今天公布7周年生日慶檔期12到23日登場，安排男神&女神走秀，展示新櫃優惠商品。圖／遠雄廣場提供

周年慶 汐止

延伸閱讀

周年慶熱戰！Global Mall抽百萬特斯拉 義享抽美國來回機票

恐塞爆！雙十連假遊台中恰遇百貨周年慶 警先布署

國慶連假何處去？彰化清水那方露營區周年慶 好康放送

百貨周年慶 銀行搶刷卡商機

相關新聞

全聯攜手勵馨基金會邀民眾捐零錢、福利點數挺脆弱兒少

天氣轉涼，但挺公益的暖心可不能降溫，全聯「愛從1開始」零錢捐活動第4季與財團法人勵馨社會福利事業基金會攜手合作，全聯佩樺...

音樂引領的絕美武林─記於《臥虎藏龍》電影音樂會之前

精彩的電影音樂，總在音符攪動下讓人神往 ; 傳世的電影音樂，必有動人旋律，讓人琅琅上口。就在《臥虎藏龍》捲土重來之際，且容我輕聲問大家一句：「你印象最深，能脫口而出的旋律，來自哪兒？」

小朋友姓名有「遠、雄、廣、場」 周年慶免費玩奇幻島

新北市汐止遠雄廣場今天公布7周年生日慶檔期12日登場，除了全館滿千送百、銀行刷卡滿額禮，還有會員獨享兩波來店禮。小朋友姓...

美牛 X 台北晶華雙層餐車巴士啟動！2023明星肉品是它

「吃美牛遊車河」是一場全新饗宴，美國肉類出口協會首次在台北雙層餐車巴士上發表新品，並與台北晶華酒店再度攜手，將2023年...

不用再找代購！KIRIN冰結攜兩款本搾 全家隨時買得到

為帶給台灣消費者最鮮甜的微醺好滋味，KIRIN特別在「KIRIN冰結調酒」與「KIRIN本搾調酒」中，精選三款最廣受日本...

全家便利商店「雙十連假優惠」大補帖！超多好康快收進口袋

雙十連假倒數，全家便利商店國慶優惠大補帖來襲，包含「Let’s Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋3波限定好康」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。