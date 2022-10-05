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小朋友姓名有「遠、雄、廣、場」 周年慶免費玩奇幻島
新北市汐止遠雄廣場今天公布7周年生日慶檔期12日登場，除了全館滿千送百、銀行刷卡滿額禮，還有會員獨享兩波來店禮。小朋友姓名有「遠、雄、廣、場」，可憑身分證明文件，免費暢玩追風奇幻島。
汐止遠雄廣場透過市場調查調整定位，今年重新改裝迎接7周年慶，陸續引進寵物公園、全國電子、墊腳石圖書文化廣場和日本流行鞋靴店 ABC MART 等新櫃位，主攻廠辦上班族和假日在地民眾和親子客層。
遠雄廣場表示，迎接解封後的消費商機，遠雄廣場7周年生日慶12到23日登場，全館當日累計滿3000送300。首5日更增加「限搶商品下殺3折起」，瓦城、1010湘用餐滿額另贈明星菜色，並加碼消費滿千贈300抵用券優惠。
周年慶期間，FUJI按摩椅、高島、集雅社、全國電子全館當日單筆滿1萬送1000。宜得利家居當日單筆滿5000送500。餐飲當日累計滿3000送200，加上信用卡回饋，最高送出1300元現金禮券。
除了全館優惠，更集結館內數十家新品牌，聯手推出「獨家新櫃優惠」，要讓大家「買到手軟」，設定整館業績將超過1億元。
遠雄廣場今天安排剛出爐的男神&女神走秀，展示新櫃adidas「GALAXY 6 慢跑鞋」，原價2290元，特價1190元。全國電子「Dyson Digital Slim吸塵器」原價2萬900元，特價1萬1900元。LA NEW「紳士皮鞋」原價3380元，只賣1680元。
遠雄慶祝7周年慶還推出「陶瓷手餅烤盤」、「附蓋單把牛奶鍋」兩波來店禮，並舉辦同樂Hi7來趣味賽，邀請民眾闖關集章，即可兌換品牌優惠大禮包。相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。
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