美牛 X 台北晶華雙層餐車巴士啟動！2023明星肉品是它

「吃美牛遊車河」是一場全新饗宴，美國肉類出口協會首次在台北雙層餐車巴士上發表新品，並與台北晶華酒店再度攜手，將2023年新肉品「美國菲瑞牛肉」以西、泰、日、台等料理手法，展現美牛鮮甜、可口的多樣面貌。

美國肉類出口協會處長吳秋衡表示，2023年美國牛肉新品項「美國菲瑞牛肉」(U.S. Outside Round Flat)，其實在30年前就曾用於絞肉、做成水餃肉餡等，如今再度返台成為新肉品，主要在其價格經濟、口感優異。這塊肉品指的是美國牛的外側後腿板肉U.S. Outside RoundFlat，三個肌肉群中，極具咬勁，通常建議用於涮涮鍋或是烘烤肉片（薄切），也適合壽喜燒、牛丼等燉煮或炒作的料理，碎肉還可作為高級漢堡肉排，此一部位料理多元、也非常超值，堪稱美牛的明日之星。

吳秋衡指出，台灣人勇於嘗鮮，被視為「新肉市場的實驗地」，銷售成績也表現亮眼，不受疫情影響，連年都有15%的成長，最熱銷前三名為肋眼心、無骨小排、肩胛肋眼，「潛力股」則是板腱與胸腹肉，今年推出的拿可、明年的菲瑞，都是具潛力的明日之星。

美國肉類出口協會今年也搭上時尚潮流，將美國牛肉大餐化身為「行動饗宴」，並與台北晶華酒店再次強強聯手，首次以全美牛的套餐呈現在巴士上。全美牛菜單有開胃的美國拿可牛肉捲佐鴨肝醬、帶果香滋味酸甜的泰式沙嗲美國牛小排串配明蝦、美國菲瑞牛肉番茄壽喜燒烏龍麵、美國拿可牛肉胡椒餅等，均由台北晶華酒店主廚以美國牛肉不同部位肉的特色研發設計。