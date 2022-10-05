金車柏克金「十月慶典啤酒」 期間限定上市

德國慕尼黑啤酒節又稱「十月節（Oktoberfest）」，現今已成為全球共襄盛舉的啤酒嘉年華，一起大口飲酒、共享美食，也意味著歡聚的美好時節就此展開。為延續這股熱鬧歡快的氛圍，金車柏克金推出期間限定「十月慶典啤酒 （Oktoberfestbier）」，每瓶500毫升，酒精濃度5.6%，建議售價68元，即日起於全台各大通路陸續販售。

金車柏克金推出期間限定的「十月慶典啤酒」，嚴守德國啤酒工藝，遵循慕尼黑啤酒節主題啤酒的傳統釀製法，在台灣新鮮釀造，深金色的清澈拉格酒體，綻放豐美飽滿的麵包與穀物風味，伴隨優雅香甜的麥芽香氣與細緻啤酒花香，口感滑順純淨，層次豐富，完美呈現正統德式慶典啤酒的魅力滋味。

「十月慶典啤酒」罐身設計洋溢著濃厚的巴伐利亞風情與慶典氣氛，以巴伐利亞州旗的菱格紋為主要視覺概念，大菱格紋中結合標誌性的藍白菱格紋、經典扭結麵包、傳統銅管樂隊與金黃啤酒液的意象，呼應歡愉熱鬧的慶祝氛圍，讓大家開心暢飲之際，也為佳節派對增添應景的節慶感受。

金車柏克金「十月慶典啤酒」目前已於全聯福利中心、全家、7-ELEVEN、萊爾富，以及各大量販通路上架，OK超商則於10月6日起開始販售，上市期間享新品嘗鮮價（優惠訊息以各大通路為主）。

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