不用再找代購！KIRIN冰結攜兩款本搾 全家隨時買得到

為帶給台灣消費者最鮮甜的微醺好滋味，KIRIN特別在「KIRIN冰結調酒」與「KIRIN本搾調酒」中，精選三款最廣受日本消費者喜愛的水果調酒，包括「KIRIN冰結調酒」中最經典的西西里檸檬口味，以及兩款「KIRIN本搾調酒」——柳橙及粉紅葡萄柚口味，再度在台上市。兩款本搾調酒已於全聯與萊爾富便利商店搶先上架，台灣KIRIN更宣布三款調酒即日起成為全家便利商店的常態販售商品，不用再費心找代購，全家便利商店隨時買得到。

台灣麒麟董事長上田隆史表示：「隨著疫情改變了民眾的生活型態，許多民眾選擇下班後在家豪飲一口，打造個人新的生活儀式感。隨著量販超市的罐裝酒類銷量不停成長，尤其調酒系飲品更是大受歡迎，台灣KIRIN決定在全家便利商店常態販售這三款廣受好評的限量調酒。不僅讓消費者取得更便利，更希望讓大家藉由簡單的儀式感，來上一杯鮮甜清爽的水果調酒，洗去一整天的疲憊與辛勞。」

「冰結」自2001年發售至今已超過二十餘年，不斷推陳出新、在技術與口味上升級，讓品牌保持著年輕、活潑的個性，並隨著不同時節研發新口味；其中最受歡迎的西西里檸檬口味，終於在今秋重磅回歸。以新鮮採收的義大利與阿根廷產檸檬現摘現搾，透過獨創的「冰點凍結」技術，將果汁用冰點以下的溫度凍結，不經過熱濃縮或加水稀釋，完整保留水果香氣，萃取出檸檬最美味的精華，製成「冰結Straight果汁」，現摘般的完整水果口感再搭配日本純淨無雜質的伏特加、強勁碳酸，調和出一罐最酸甜爽快的「冰結西西里檸檬」。即日起在全家便利商店常態販售，單罐49元、3罐享85折優惠。

「本搾」原意為「果實原原本本搾汁」，成分單純無添加，僅有果汁、伏特加和二氧化碳，因此KIRIN團隊嚴選分別來自六個國家生產的高品質水果，新鮮現搾後與日本國產純淨伏特加調和，並針對不同果汁的特性調整酒精濃度，展現出最美味的一面，達成完美平衡、保留果實的原汁原味，而由多位侍酒師組成的團隊，更是在製作過程中投入許多葡萄酒製程技術，因而成就「本搾」特殊風味，口感清爽不甜膩。

由於「本搾」系列使用大量無額外添加的新鮮果汁，台灣KIRIN團隊更透露飲用本搾的小撇步：打開「本搾」之前，先輕輕地將罐身上下翻轉，使沉澱的果汁與伏特加能均勻混和，才能完整品嘗到「本搾」真正的美味。即日起KIRIN本搾暢銷的柳橙與粉紅葡萄柚口味，於全家便利商店常態販售，推出單罐79元、2罐99元的好康優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康