全家便利商店「雙十連假優惠」大補帖！超多好康快收進口袋

雙十連假倒數，全家便利商店國慶優惠大補帖來襲，包含「Let’s Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋3波限定好康」、「國慶限定線上線下優惠」以及店長群組最愛「康康五」，讓消費者在雙十連假期間天天都可享優惠。

全家便利商店國慶優惠首波以Let’s Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋等3大明星商品輪番登場，推出連3波限定好康。10月6日全家便利商店會員「好咖日」，會員App「隨買跨店取」Let’s Café單品美式咖啡、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6（每會員限購1組，兌換期限至2023年4月30日）；Let’s Café罐裝咖啡同享買6送6優惠（每會員限購1組，兌換期限至2023年1月31日）。

10月8日「一起喝茶8」開跑，因應連假特別延長至3天，10月8日至10月10日會員App「隨買跨店取」私品茶55元系列享買2送1優惠（每會員限購2組，兌換期限至2022年12月26日）。此外，10月10日當天至Fami!ce全家便利商店霜淇淋販售店舖購買WA!COOKIES聯名霜淇淋（口味不限），即享買1送1限時優惠，僅供店舖現場購買領取，不可寄。

另外還有線上線下三重好康：

●即日起至10月10日推出光泉鮮豆漿、百吉蘇打大雪糕、立頓茶歐蕾、義美蜂蜜紅茶、FMC天然水、伊藤園綠茶、味丹冬瓜茶、滿天星等近100件飲料、零食，享指定商品同品牌同價位第2件10元優惠。

●10月7日至10月10日全家便利商店App「隨買跨店取」Let’s Café特濃系列享6折優惠，大杯特濃美式咖啡10杯特價328元、大杯特濃拿鐵10杯特價388元（每會員限購1組，兌換期限至2023年3月31日）；私品茶同步推出限時優惠，濃靜岡抹茶拿鐵10杯優惠價350元，冰塊特大杯10杯優惠價100元（每會員限購1組，兌換期限到2023年3月31日）。

●即日起至10月18日全家便利商店App「隨買跨店取」推出百元超值組合，AirWaves口香糖享3件100元優惠；花月嵐拉麵4入、WA!COOKIES古娃娃系列雪糕6入、POLS 49元雪糕6入、福樂超能蛋白牛乳風味奶茶7入、義美無加糖高纖燕麥奶8入、FMC牧場直送4.0鮮乳優格6入等通通只要200元。活動期間內下單還可抽價值超過15,000元墾丁凱薩大飯店雙人景緻客房一泊二食住宿券（包含2客早餐及晚餐）。