23巴黎春夏時裝周／什麼是女性？LV暢玩比例樂園大哉問

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2023 春夏女裝系列將秀場於2022年10月4日於盧浮宮的中央廣場（Louvre Cour Carrée），由視覺藝術家菲利普帕雷諾（Philippe Parreno）與美術製作指導詹姆斯欽倫（James Chinlund）共同構思和設計的巨型花朵裝置下展開。靈感來自主題公園和流動性巡迴馬戲 團的壯觀設置，並圍繞著環形的秀場走道、金屬棚架、鏡面和無數的 LED 燈泡，營造遊樂場的氛圍，與綻放的紅花相互輝映。在遊樂園的氛圍下，女裝創意總監Nicolas Ghesquiére探討倒是個不太輕鬆的議題：女性氣質究竟為何？

為了讓人直接看清問題的核心，本季的服裝放大比例的方式來強調它，看起來卻彷彿一場風格重組的遊戲，讓人重新思考重新評估服裝的比例與其附屬的細節裝飾，尤其是其中代表女性氣質的風格符碼：中性的模特兒穿著迷你短裙或皮革套裝，金屬釦環細節變成裝飾的圖案，提花圖案和纖細的蕾絲被放成為全新的印花，巨大的豪宅則縮小成為一個手提箱：「無限巨大」和「極其微小」的元素相互碰撞。

被戲劇性無限放大的正是象徵品牌的DNA的配飾細節：一個鎖頭、一張標籤、一枚鉤環、一處行李箱上的加固金屬包角、一只搭扣、一條拉鍊......行李箱的標籤變成大型手提包，水桶包的收束細節放大後成為上衣，鑰匙包造型的提包彷彿是走進愛麗絲夢遊仙境的通關密語。為服裝秀開場的品牌大使鄭秀妍，甚至將雲霄飛車安全座椅直接穿成洋裝，氣氛輕鬆讓人莞爾，讓人得以自然地接受Nicolas Ghesquiére的大提問。