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23巴黎春夏時裝周／什麼是女性？LV暢玩比例樂園大哉問

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2023 春夏女裝系列將秀場於2022年10月4日於盧浮宮的中央廣場（Louvre Cour Carrée），由視覺藝術家菲利普帕雷諾（Philippe Parreno）與美術製作指導詹姆斯欽倫（James Chinlund）共同構思和設計的巨型花朵裝置下展開。靈感來自主題公園和流動性巡迴馬戲 團的壯觀設置，並圍繞著環形的秀場走道、金屬棚架、鏡面和無數的 LED 燈泡，營造遊樂場的氛圍，與綻放的紅花相互輝映。在遊樂園的氛圍下，女裝創意總監Nicolas Ghesquiére探討倒是個不太輕鬆的議題：女性氣質究竟為何？

為了讓人直接看清問題的核心，本季的服裝放大比例的方式來強調它，看起來卻彷彿一場風格重組的遊戲，讓人重新思考重新評估服裝的比例與其附屬的細節裝飾，尤其是其中代表女性氣質的風格符碼：中性的模特兒穿著迷你短裙或皮革套裝，金屬釦環細節變成裝飾的圖案，提花圖案和纖細的蕾絲被放成為全新的印花，巨大的豪宅則縮小成為一個手提箱：「無限巨大」和「極其微小」的元素相互碰撞。

被戲劇性無限放大的正是象徵品牌的DNA的配飾細節：一個鎖頭、一張標籤、一枚鉤環、一處行李箱上的加固金屬包角、一只搭扣、一條拉鍊......行李箱的標籤變成大型手提包，水桶包的收束細節放大後成為上衣，鑰匙包造型的提包彷彿是走進愛麗絲夢遊仙境的通關密語。為服裝秀開場的品牌大使鄭秀妍，甚至將雲霄飛車安全座椅直接穿成洋裝，氣氛輕鬆讓人莞爾，讓人得以自然地接受Nicolas Ghesquiére的大提問。

此次大秀眾星雲集，包括台灣女星蕭亞軒出席看秀之外，品牌大使如艾莉西亞·薇坎德（ALICIA VIKANDER）、近期因演出NETFLIX熱播劇夢露而聲名大噪的ANA DE ARMAS、奧運金牌選手谷愛凌（EILEEN GU）、蕾雅瑟杜（LEA SEYDOUX）、蘇菲·特納（SOPHIE TURNER）、以及賈伯斯小女兒伊芙賈伯斯（EVE JOBS）等都現身秀場。

巨大腰帶也以原比例放大。圖／路易威登提供
巨大腰帶也以原比例放大。圖／路易威登提供
中性的套裝設計讓人想起品牌經典的行李箱。圖／路易威登提供
中性的套裝設計讓人想起品牌經典的行李箱。圖／路易威登提供
品牌大使鄭秀妍為路易威登2023春夏女裝秀開場。圖／路易威登提供
品牌大使鄭秀妍為路易威登2023春夏女裝秀開場。圖／路易威登提供
鑰匙包直接原比例放大變成手提包。圖／路易威登提供
鑰匙包直接原比例放大變成手提包。圖／路易威登提供
GEMMA CHAN出席路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
GEMMA CHAN出席路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
提花圖案被放大後產生微妙的失焦視覺效果。圖／路易威登提供
提花圖案被放大後產生微妙的失焦視覺效果。圖／路易威登提供
蕭亞軒秀場出席路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
蕭亞軒秀場出席路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
各種比例放大到極致的服裝細節令人莞爾。圖／路易威登提供
各種比例放大到極致的服裝細節令人莞爾。圖／路易威登提供
鑰匙包直接原比例放大變成手提包。圖／路易威登提供
鑰匙包直接原比例放大變成手提包。圖／路易威登提供
品牌大使KOKI出席路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
品牌大使KOKI出席路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
大豪宅則被縮小變成手提。圖／路易威登提供
大豪宅則被縮小變成手提。圖／路易威登提供
中性模特兒演繹皮革套裝。圖／路易威登提供
中性模特兒演繹皮革套裝。圖／路易威登提供
品牌大使EVE JOBS出席路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
品牌大使EVE JOBS出席路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
本季以大量放大的拉鍊裝飾服裝。圖／路易威登提供
本季以大量放大的拉鍊裝飾服裝。圖／路易威登提供
小洋裝上巧玩比例的皮革包和大拉鍊讓人莞爾。圖／路易威登提供
小洋裝上巧玩比例的皮革包和大拉鍊讓人莞爾。圖／路易威登提供
零錢包直接把比例放大變成手拿包。圖／路易威登提供
零錢包直接把比例放大變成手拿包。圖／路易威登提供
棋盤格和釦鎖被放大後組成趣味的視覺效果。圖／路易威登提供
棋盤格和釦鎖被放大後組成趣味的視覺效果。圖／路易威登提供
路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
蕭亞軒秀場出席路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
蕭亞軒秀場出席路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
路易威登2023春夏女裝秀。圖／路易威登提供
路易威登2023春夏女裝秀秀場由視覺藝術家菲利普帕雷諾與美術製作指導詹姆斯欽倫共同構思和設計。圖／路易威登提供
路易威登2023春夏女裝秀秀場由視覺藝術家菲利普帕雷諾與美術製作指導詹姆斯欽倫共同構思和設計。圖／路易威登提供
小洋裝上巧玩比例的皮革包和大拉鍊讓人莞爾。圖／路易威登提供
小洋裝上巧玩比例的皮革包和大拉鍊讓人莞爾。圖／路易威登提供

品牌 LV

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