Ryan Gosling濕身變挑夫？夢幻演繹GUCCI旅行世界廣告
旅行是一段複合式的體驗，而每一次旅行的開始與結尾，都與收納、整理息息相關。旅行箱（袋）不僅是工具、是樂趣、更是個人風格的展示。古馳（GUCCI）邀請型男演員Ryan Gosling擔當，由品牌創意總監Alessandro Michele主導、結合Gucci Savoy系列，推出Gucci Valigeria「旅行世界」的形象廣告。
在本次釋出的六組形象廣告中，Ryan Gosling全數為各式Gucci Savoy行李箱（袋）包圍著。他時而化身挑夫、奔跑在海灘邊，又或是愜意躺在沙灘邊閱讀著雜誌週刊；而坐在駕駛座上的他一邊喝著飲料，身旁的旅行箱、袋則像是旅途中的戰利品，又或是在房間內將牌卡射向帽中，自顧自地玩耍享樂...
創意總監Alessandro Michele透過攝影師Glen Luchford的鏡頭，將形象廣告設置在夢幻的立體空間裡，打造出穿越、戲劇性的無限可能。Alessandro Michele進一步表示，這系列廣告藉由主角穿越一個非現實的場域，進入一個精神場域，「與那些過去及現在選擇Gucci的人一樣，因為這些人掌握了想像打造創造力的意義。正是因為這個原因，Gucci的行李箱才被視為神奇的出現。」
事實上，GUCCI的品牌原點正與旅行息息相關。品牌創辦人Guccio Gucci是在1921年創立，而往回推敲的20多年前，Guccio Gucci在17歲時便先移民至巴黎、再前往倫敦。他曾在Savoy Hotel擔任門僮，而無論在當時或現在，旅行都代表了見識、學習、體驗的同義詞。Guccio Gucci於是將他的觀察，最後反應至工作與設計成果中，更也成為了今日Guccy Savoy的歷史原點。
而今日、2022秋冬Gucci Savoy系列的旅行箱、包、提袋則使用了大量經典GUCCI元素如GG緹花和Web織帶設計，並有軟殼、硬殼等不同材質。其中硬殼款更將GUCCI的手工完美演繹，包含行李箱、手提行李箱、帽盒和首飾手表與珠寶收納盒，價格則自70,700元至21萬1,300元。
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