快訊

三重警抓錯人讓他渾身傷 警政署要求新北警局長道歉、調查嚴懲

「登山女神」遭爆居檢外出與富商幽會 指揮中心：若屬實最重罰100萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Ryan Gosling濕身變挑夫？夢幻演繹GUCCI旅行世界廣告

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
古馳（GUCCI）邀請型男演員Ryan Gosling擔當、推出名為Gucci Valigeria「旅行世界」的形象廣告。圖 / GUCCI提供（合成圖）
古馳（GUCCI）邀請型男演員Ryan Gosling擔當、推出名為Gucci Valigeria「旅行世界」的形象廣告。圖 / GUCCI提供（合成圖）

旅行是一段複合式的體驗，而每一次旅行的開始與結尾，都與收納、整理息息相關。旅行箱（袋）不僅是工具、是樂趣、更是個人風格的展示。古馳（GUCCI）邀請型男演員Ryan Gosling擔當，由品牌創意總監Alessandro Michele主導、結合Gucci Savoy系列，推出Gucci Valigeria「旅行世界」的形象廣告

在本次釋出的六組形象廣告中，Ryan Gosling全數為各式Gucci Savoy行李箱（袋）包圍著。他時而化身挑夫、奔跑在海灘邊，又或是愜意躺在沙灘邊閱讀著雜誌週刊；而坐在駕駛座上的他一邊喝著飲料，身旁的旅行箱、袋則像是旅途中的戰利品，又或是在房間內將牌卡射向帽中，自顧自地玩耍享樂...

創意總監Alessandro Michele透過攝影師Glen Luchford的鏡頭，將形象廣告設置在夢幻的立體空間裡，打造出穿越、戲劇性的無限可能。Alessandro Michele進一步表示，這系列廣告藉由主角穿越一個非現實的場域，進入一個精神場域，「與那些過去及現在選擇Gucci的人一樣，因為這些人掌握了想像打造創造力的意義。正是因為這個原因，Gucci的行李箱才被視為神奇的出現。」

事實上，GUCCI的品牌原點正與旅行息息相關。品牌創辦人Guccio Gucci是在1921年創立，而往回推敲的20多年前，Guccio Gucci在17歲時便先移民至巴黎、再前往倫敦。他曾在Savoy Hotel擔任門僮，而無論在當時或現在，旅行都代表了見識、學習、體驗的同義詞。Guccio Gucci於是將他的觀察，最後反應至工作與設計成果中，更也成為了今日Guccy Savoy的歷史原點。

而今日、2022秋冬Gucci Savoy系列的旅行箱、包、提袋則使用了大量經典GUCCI元素如GG緹花和Web織帶設計，並有軟殼、硬殼等不同材質。其中硬殼款更將GUCCI的手工完美演繹，包含行李箱、手提行李箱、帽盒和首飾手表與珠寶收納盒，價格則自70,700元至21萬1,300元。

Savoy GG緹花中型旅行袋，70,700元。圖 / GUCCI提供
Savoy GG緹花中型旅行袋，70,700元。圖 / GUCCI提供
創意總監Alessandro Michele透過攝影師Glen Luchford的鏡頭，以Ryan Gosling為主角，打造出穿越、戲劇性的無限可能。圖 / GUCCI提供
創意總監Alessandro Michele透過攝影師Glen Luchford的鏡頭，以Ryan Gosling為主角，打造出穿越、戲劇性的無限可能。圖 / GUCCI提供
在本次釋出的形象廣告中，Ryan Gosling時而化身挑夫、奔跑在海灘邊，又或在房間內把玩投擲牌卡，展現超現實的戲劇性穿越。圖 / GUCCI提供
在本次釋出的形象廣告中，Ryan Gosling時而化身挑夫、奔跑在海灘邊，又或在房間內把玩投擲牌卡，展現超現實的戲劇性穿越。圖 / GUCCI提供
Savoy GG緹花旅行袋，78,900元。圖 / GUCCI提供
Savoy GG緹花旅行袋，78,900元。圖 / GUCCI提供
在本次釋出的形象廣告中，Ryan Gosling時而化身挑夫、奔跑在海灘邊，又或在房間內把玩投擲牌卡，展現超現實的戲劇性穿越。圖 / GUCCI提供
在本次釋出的形象廣告中，Ryan Gosling時而化身挑夫、奔跑在海灘邊，又或在房間內把玩投擲牌卡，展現超現實的戲劇性穿越。圖 / GUCCI提供
Savoy GG緹花手提間背旅行包，21萬1,300元。圖 / GUCCI提供
Savoy GG緹花手提間背旅行包，21萬1,300元。圖 / GUCCI提供
Savoy GG緹花肩背箱，12萬9,400元。圖 / GUCCI提供
Savoy GG緹花肩背箱，12萬9,400元。圖 / GUCCI提供

Gucci 廣告

延伸閱讀

GUCCI列車到你家？高捷首精品列車 古馳出手包了！

GUCCI聯手台中國家歌劇院 Exquisite光雕秀全球首發！

邵雨薇C位站台相揪李霈瑜、胡宇威 挺GUCCI高雄漢神巨蛋店

五關鍵字 一次搞懂GUCCI 2023春夏彩蛋玩什麼？

相關新聞

不用再找代購！KIRIN冰結攜兩款本搾 全家隨時買得到

為帶給台灣消費者最鮮甜的微醺好滋味，KIRIN特別在「KIRIN冰結調酒」與「KIRIN本搾調酒」中，精選三款最廣受日本...

全家便利商店「雙十連假優惠」大補帖！超多好康快收進口袋

雙十連假倒數，全家便利商店國慶優惠大補帖來襲，包含「Let’s Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋3波限定好康」、「...

23巴黎春夏時裝周／什麼是女性？LV暢玩比例樂園大哉問

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2023 春夏女裝系列將秀場於2022年10月4日於盧浮宮的中央廣場（L...

Ryan Gosling濕身變挑夫？夢幻演繹GUCCI旅行世界廣告

旅行是一段複合式的體驗，而每一次旅行的開始與結尾，都與收納、整理息息相關。旅行箱（袋）不僅是工具、是樂趣、更是個人風格的...

志玲姊姊慈善年曆華麗回歸！momo購物網限量送專屬贈品

志玲姊姊慈善年曆華麗回歸！momo購物網與志玲姊姊慈善基金會合作義賣邁入第9年，今年momo購物網再度成為「2023年志...

玻璃熱罐好暖心！「台東初鹿鮮奶拿鐵」人氣雙冠新上市

日本泡完溫泉後，習慣來一瓶甜美的牛奶，即將入冬，還來不及買機票飛往日本泡湯，可在家先行感受微日式體驗。「台東初鹿拿鐵」採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。