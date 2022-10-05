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音樂引領的絕美武林─記於《臥虎藏龍》電影音樂會之前

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《臥虎藏龍電影音樂會》10月12日將於台北小巨蛋舉行。圖/聯合數位文創提供
《臥虎藏龍電影音樂會》10月12日將於台北小巨蛋舉行。圖/聯合數位文創提供

精彩的電影音樂，總在音符攪動下讓人神往 ; 傳世的電影音樂，必有動人旋律，讓人琅琅上口。就在《臥虎藏龍》捲土重來之際，且容我輕聲問大家一句：「你印象最深，能脫口而出的旋律，來自哪兒？」

李安認為電影音樂最大的特色是要讓人聽進心中，感受音樂傳遞的情緒。他曾以「婉約」來形容《臥虎藏龍》的音樂氛圍，也以「歌劇」形容整部電影的音樂表現。所謂歌劇即透過樂器代言角色：大提琴象徵李慕白的寬厚飄逸，二胡代表楊紫瓊的賢淑，巴烏暗寓碧眼狐狸的神秘力量。此外，樂器亦用來反映角色出身。二胡乃北方樂器，對照俞秀蓮的護鏢行當；巴烏源自雲貴，做為神秘江湖勢力代表；至於新疆手鼓，則讓羅小虎與玉嬌龍的情愫有了地理座標。

傳統戲曲善用鑼鼓點指點節奏，但《臥虎藏龍》不隨動作落點擊板。乍聽之下似是隨機亂彈，但演員卻巧妙地在樂音迴廊中飛簷走壁，兼具中國武打戲的神韻，也凸顯日本鬼太鼓似的陽剛，亦如京韻大鼓那般擊板昂然說書的神采。

最好的電影音樂在不知不覺中讓人進入全新境界，那份驚喜最是珍貴。回首22年前《臥虎藏龍》開創性的音響與尾韻不斷的旋律，充份說明經典之所以為經典的文化內涵。

《臥虎藏龍電影音樂會》10/12將於台北小巨蛋舉行，購票請洽 udn售票網

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