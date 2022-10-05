志玲姊姊慈善年曆華麗回歸！momo購物網限量送專屬贈品

志玲姊姊慈善年曆華麗回歸！momo購物網與志玲姊姊慈善基金會合作義賣邁入第9年，今年momo購物網再度成為「2023年志玲姊姊慈善年曆」網路獨家義賣通路，10月6日起開放預購桌曆、掛曆共兩款，還有專屬贈品「快樂收納袋」限量送。全新慈善年曆以「擁有快樂的超能力！」為主題，期望帶領大家細品發生在身邊的每個小確幸，從沉悶的後疫情時代中找出正向能量。年曆也結合了知名漫畫家阿推老師的創意插畫，成為一本可以彩繪出屬於個人快樂的療癒畫冊。

momo購物網與志玲姊姊慈善基金會合作，公益出版品義賣總數年年繳出亮眼成績，2022年以書籍型式推出《心玲小語My Little Notebook》，充滿正能量的語錄備受粉絲喜愛，義賣破千本。「2023年志玲姊姊慈善年曆」主題為「擁有快樂的超能力！」，特別邀請知名漫畫家阿推老師，透過奇幻創意、筆觸細膩的插畫線條，結合基金會所支持的兒童藝術治療形式，以充滿想像力的奇幻畫面融入正向能量元素，每個人都可透過著色參與創作、療癒心靈。