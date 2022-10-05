聽新聞
test
0:00 / 0:00
志玲姊姊慈善年曆華麗回歸！momo購物網限量送專屬贈品
志玲姊姊慈善年曆華麗回歸！momo購物網與志玲姊姊慈善基金會合作義賣邁入第9年，今年momo購物網再度成為「2023年志玲姊姊慈善年曆」網路獨家義賣通路，10月6日起開放預購桌曆、掛曆共兩款，還有專屬贈品「快樂收納袋」限量送。全新慈善年曆以「擁有快樂的超能力！」為主題，期望帶領大家細品發生在身邊的每個小確幸，從沉悶的後疫情時代中找出正向能量。年曆也結合了知名漫畫家阿推老師的創意插畫，成為一本可以彩繪出屬於個人快樂的療癒畫冊。
momo購物網與志玲姊姊慈善基金會合作，公益出版品義賣總數年年繳出亮眼成績，2022年以書籍型式推出《心玲小語My Little Notebook》，充滿正能量的語錄備受粉絲喜愛，義賣破千本。「2023年志玲姊姊慈善年曆」主題為「擁有快樂的超能力！」，特別邀請知名漫畫家阿推老師，透過奇幻創意、筆觸細膩的插畫線條，結合基金會所支持的兒童藝術治療形式，以充滿想像力的奇幻畫面融入正向能量元素，每個人都可透過著色參與創作、療癒心靈。
momo購物網將於10月6日起網路獨家開放預購兩款「2023年志玲姊姊慈善年曆」，包含慈善桌曆愛心價520元、慈善掛曆愛心價600元，透過momo購物網預購還可獲得獨家贈品「快樂收納袋」。而義賣所得扣除印刷及寄送費用，將全數使用於志玲姊姊基金會弱勢孩童教育扶助、醫療扶助、女性健康議題倡導，還有急難救助及弱勢關懷等慈善公益用途，讓愛擴及至社會各個需要幫助的角落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言