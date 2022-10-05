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不含酒精！愛馬仕首款兒童香水 彷彿聞到孩子臉頰香氣

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
愛馬仕推出首款兒童香水Cabriole／3,800元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕推出首款兒童香水Cabriole／3,800元。圖／愛馬仕提供

總是活力四射的小孩們，總是熱愛探索世界，或在草地上奔跑，或好奇地探索週遭事物，當親暱著抱起小孩，紅潤的雙頰沁出杏桃清香，而香氣，也能為兒童們開啟感官之旅，得以探索更多元的可能性。愛馬仕推出首款兒童香水，不含酒精，適合兒童的肌膚，瓶身上帶點童趣的插花，與愛馬仕提燈造型瓶身，開創出無限的想像力。

愛馬仕為該款兒童香水取名為「Cabriole」，亦指馬術規定動作中的四肢離地跳躍，巧妙呼應當步履不穩的小孩，正興奮地探索世界，歡樂、驚喜與溫情。

由愛馬仕香水創作總監暨專屬調香師 Christine Nagel所創作的Cabriole，結合桂花、金銀花的清新柔情，以及優雅的檀香，整體氣味讓人彷彿將小孩緊湧入懷時，那股淡淡杏桃的嬰兒香氣。

Christine Nagel表示，希望調製一款具辨識度、撫慰心靈的馨香之水，詮釋對童年懷有的柔情，更希望喚醒無窮的好奇心，無所畏懼的嘗試、探索。

愛馬仕 氣味 酒精

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