聽新聞
test
0:00 / 0:00
不含酒精！愛馬仕首款兒童香水 彷彿聞到孩子臉頰香氣
總是活力四射的小孩們，總是熱愛探索世界，或在草地上奔跑，或好奇地探索週遭事物，當親暱著抱起小孩，紅潤的雙頰沁出杏桃清香，而香氣，也能為兒童們開啟感官之旅，得以探索更多元的可能性。愛馬仕推出首款兒童香水，不含酒精，適合兒童的肌膚，瓶身上帶點童趣的插花，與愛馬仕提燈造型瓶身，開創出無限的想像力。
愛馬仕為該款兒童香水取名為「Cabriole」，亦指馬術規定動作中的四肢離地跳躍，巧妙呼應當步履不穩的小孩，正興奮地探索世界，歡樂、驚喜與溫情。
由愛馬仕香水創作總監暨專屬調香師 Christine Nagel所創作的Cabriole，結合桂花、金銀花的清新柔情，以及優雅的檀香，整體氣味讓人彷彿將小孩緊湧入懷時，那股淡淡杏桃的嬰兒香氣。
Christine Nagel表示，希望調製一款具辨識度、撫慰心靈的馨香之水，詮釋對童年懷有的柔情，更希望喚醒無窮的好奇心，無所畏懼的嘗試、探索。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言