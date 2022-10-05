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國慶狂歡不會醉！功夫茶「柚見海尼根0.0」 2杯百元有找

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「柚見海尼根0.0」國慶優惠。圖／功夫茶提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「柚見海尼根0.0」國慶優惠。圖／功夫茶提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年手搖飲界颳起一股「零酒精啤酒」的風潮，功夫茶也於即日起到10月15日推出期間限定「柚見海尼根0.0」，飲品主打零酒精，同時秉持海尼根一貫的高品質製程，製造過程以純天然原料及獨創A酵母發酵，用真空蒸餾的方式移除酒精，才能釀造出有如拉格啤酒般清爽順口的味道，且兼具低熱量、不用侷限場合、清爽順口等三大優點。

功夫茶總部表示，「柚見海尼根0.0」是以純淨果香的葡萄柚與清新回甘的綠茶，搭配保有啤酒花香和麥芽香氣的零酒精海尼根0.0組合而成，入口時可以感受到微微的綿密氣泡，且完整保留海尼根0.0的清冽爽口。此品項將於10月16日後停止銷售，呼籲民眾想喝要快。

即起至10月16日期間，「柚見海尼根0.0」單杯原價65元，兩杯優惠價99元，超高CP值也引發網友熱烈回響。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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