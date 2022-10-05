7-ELEVEN萬聖派對獨家推「迪士尼TSUM TSUM棒軟糖」
雖然離萬聖節還有一段時間，但超商已開始積極布局萬聖節專案架，讓爸媽與小朋友們可以提前作準備。7-ELEVEN即日起舉辦「萬聖派對」主題活動，祭出「萌趣肖像」、「主題盒玩」、「分享多入」三大策略，推薦萬聖必備糖果任選第2件6折，獨家推出「迪士尼TSUMTSUM棒軟糖」、黑貓造型「Cerdan萬聖造型提把禮盒」、加大容量「南瓜提袋棉花糖」、會變色的「味覺糖手撕軟糖萬聖變色蘋果」等多款搞怪新品。
「不給糖就搗蛋」是萬聖節必備的經典活動，7-ELEVEN觀察消費者挑選糖果偏好「單包裝」、「視覺系」，獨家引進「麵包超人棒棒糖」、「萬聖牛奶巧克力網袋－骷髏眼球」、「Laica牛奶夾心巧克力－小熊造型」等多款獨立包裝糖果，搞怪、萌趣、卡通造型應有盡有，還特別開發「萬聖洞洞驚喜盒」，享受家人朋友開心戳戳樂遊戲。盛裝糖果的南瓜提袋也非常可愛，7-ELEVEN今年獨家推出容量加大「南瓜提袋棉花糖」，還可作為變妝配件，也獨家引進日本知名大廠「東鳩迷你手指圈圈餅」等串串包任選第2件5折。
此外，為滿足全年齡派對需求，7-ELEVEN打造「極上饗宴」主題專案架，推出零食、飲品、糖果、麵食等超過50款異國食飲。除了獨家引進「樂事北海道炭烤帝王蟹口味洋芋片」、「樂事日式牛舌佐蔥鹽口味洋芋片」，另特別推薦「韓國YOUUS炒年糕杯－辣味／起司」，加熱即食濃郁道地Q彈風味；還有「北海道十勝起司條」、德國「Milka乳牛斑斑牛奶巧克力」等多款環遊世界食飲，即日起指定商品享任選2件8折、3件77折優惠。
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