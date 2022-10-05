想去RAW跟江振誠一起做菜？ 捐款300元做公益就有機會

國際名廚江振誠為愛跨界，開設「料理大師班」公益募款活動，只需捐款10元美金（約台幣300元），即有機會成為20名中獎幸運兒之一，於RAW餐廳穿上限定版聯名圍裙，與名廚江振誠近距離學做料理，體驗課程結束後，還能與主廚共進晚宴。

1919食物銀行與知名體驗活動平台EverSince合作，只要即日起至10月17日於EverSince官方網站，捐贈最低美金10元至美金100元（約新台幣300元至3,000元），就能獲得20至400個中獎機會，捐贈金額愈多、中獎機率愈高。

得獎名單將於10月31日公佈，實際活動於11月中舉行，得獎者能於活動當日額外邀請一位朋友參加，一同在RAW餐廳與主廚江振誠進行4小時的「料理大師班」體驗活動。活動收益扣除體驗費用後，將全數捐贈予1919食物銀行，持續為需要物資的弱勢家庭送暖。

捐款300元左右，即有機會與江振誠學料理、共享晚餐。圖／EverSince提供。

台灣糧食浪費問題嚴重，但有些家庭連三餐都無法溫飽。消除貧窮與飢餓，一直是基督教救助協會「1919食物銀行」的使命。江振誠強調：「食材沒有好壞，我將示範零浪費的高級料理，帶著大家把日常食材變身高級料理。」

「烹飪大師班」體驗日常食材變身五星料理。圖／EverSince提供。

這次大師班江振誠將在體驗活動中親自帶領學員了解「當季當地食材」採購過程，以及這些食材如何影響星級餐廳每季菜單的設計。他也期盼透過親身示範，將食材不浪費的訊息刻畫進每位學員心中。