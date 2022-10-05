無酒精、0熱量！浪琴酒桶女表Evidenza典藏系列太醉心

人世間所有美好的事物都來自曼妙的線條，像是微笑、彎取的河流、又或用以釀造的橡木桶。浪琴（Longines）以酒桶型表殼為特色的典藏（Evidenza）系列，近日推出全新面盤與配色，透過藍、紅、綠、銀等多種顏色，舊「桶」新表情，詠嘆關於時間的醍醐味。

Evidenza的系列設計原點，源自一款1925年的骨董款式，而成立於1832年的浪琴，其最早的酒桶造型表款更早在1911年問世。新款的Evidenza表款，維持了酒桶型表殼一貫曼妙、略帶橢圓的輪廓，但設計師選擇了分區式的面盤：其外圈由四個變形的漆繪羅馬數字時標組成，同時內圈則以軌道式的分鐘刻度用以指示時間。