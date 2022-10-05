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無酒精、0熱量！浪琴酒桶女表Evidenza典藏系列太醉心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
浪琴（Longines）以酒桶型表殼為特色的典藏（Evidenza）系列，近日推出全新面盤與多種顏色，詠嘆關於時間的醍醐味。圖 / Longines提供
浪琴（Longines）以酒桶型表殼為特色的典藏（Evidenza）系列，近日推出全新面盤與多種顏色，詠嘆關於時間的醍醐味。圖 / Longines提供

人世間所有美好的事物都來自曼妙的線條，像是微笑、彎取的河流、又或用以釀造的橡木桶。浪琴（Longines）以酒桶型表殼為特色的典藏（Evidenza）系列，近日推出全新面盤與配色，透過藍、紅、綠、銀等多種顏色，舊「桶」新表情，詠嘆關於時間的醍醐味。

Evidenza的系列設計原點，源自一款1925年的骨董款式，而成立於1832年的浪琴，其最早的酒桶造型表款更早在1911年問世。新款的Evidenza表款，維持了酒桶型表殼一貫曼妙、略帶橢圓的輪廓，但設計師選擇了分區式的面盤：其外圈由四個變形的漆繪羅馬數字時標組成，同時內圈則以軌道式的分鐘刻度用以指示時間。

L592自動上鍊機芯具備約45小時的動力儲存，以及時鐘、分鐘、秒鐘與日期顯示，防水深度約30公尺，並搭配銀色拋光、PVD玫瑰金色的柳葉形指針。26乘30毫米的面盤，共並有銀、綠、紅、煙煤灰、香檳與藍色六種顏色，其中藍、紅、綠、黑色面盤，都將搭配同色系皮表帶。封閉式後底蓋再刻有浪琴經典的雙翼與沙漏圖騰，訂價皆為65,700元。

曼妙的酒桶型輪廓，是Evidenza典藏腕表的設計特色。圖 / Longines提供
曼妙的酒桶型輪廓，是Evidenza典藏腕表的設計特色。圖 / Longines提供
Evidenza的新款面盤，外圈由四個變形的漆繪羅馬數字時標組成，同時內圈則以軌道式的分鐘刻度用以指示時間。圖 / Longines提供
Evidenza的新款面盤，外圈由四個變形的漆繪羅馬數字時標組成，同時內圈則以軌道式的分鐘刻度用以指示時間。圖 / Longines提供
封閉式後底蓋再刻有浪琴經典的雙翼與沙漏圖騰。圖 / Longines提供
封閉式後底蓋再刻有浪琴經典的雙翼與沙漏圖騰。圖 / Longines提供
Evidenza典藏精鋼腕表，65,700元。圖 / Longines提供
Evidenza典藏精鋼腕表，65,700元。圖 / Longines提供

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