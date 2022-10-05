全家便利商店再度攜手「WA!COOKIES」推5款全新甜品

浪漫秋日就是要有甜點作伴，全家便利商店再度攜手「便利商店女神」古娃娃，與其點心品牌WA!COOKIES共同推出5款全新甜品，品項囊括冷藏甜點、常溫蛋糕及冰品，口味則包含茶元素、海鹽、焦糖等，風味及口感處處講究；備受喜愛的雪糕系列也同步推出新口味「紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕」，選用台茶18號，再結合焦糖奶蓋，粉絲絕對要嘗鮮。

全家便利商店繼本周Fami!ce霜淇淋與古娃娃點心品牌WA!COOKIES推出4款新口味，即日起雙方再攜手開賣全新5款聯名甜點，喜愛茶香風味的消費者首選「紅玉奶蓋巴斯克」，將台灣紅玉紅茶融入巴斯克，表面淋上生乳奶蓋，每一口都充滿茶香與奶香，售價52元；「伯爵可可脆皮泡芙」選用具有佛手柑香氣的伯爵茶與苦甜巧克力、鮮奶油製成香滑內餡，搭配脆皮泡芙口感，售價45元；「海鹽焦糖泡芙蛋糕」以鹽之花海鹽點綴綿密蓬鬆的蛋糕體，搭配香濃焦糖內餡，微甜微苦大人味，售價45元；「紅茶蜂蜜蛋糕」嚴選蜂蜜工坊龍眼蜜搭配阿薩姆紅茶，蜜香濃郁、茶感清爽，售價35元。

持續熱銷的WA!COOKIES雪糕系列也有新貨到，「紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕」冰殼以台茶18號製成，風味柔和茶香溫潤，內餡為蜂蜜牛奶雪糕，搭配經典布朗尼及底部最新研發力作「焦糖奶蓋」，整體帶有迷人焦香，售價49元。即日起至11月1日購買WA!COOKIES雪糕全系列任選第2件可享6折優惠。

不可錯過的還有最受會員期待的每月6日「好咖日」，10月6日購買Let’s Café單品美式咖啡、單品拿鐵（中杯／大杯）及Let’s Café罐裝咖啡（單品曼特寧黑咖啡／咖啡拿鐵／無砂糖咖啡拿鐵）可享同品項買6送6，極鬆餅可享買6送3。

全家便利商店另推出全新義大利麵品牌「uno pasta」，全系列商品使用日本全家便利商店同款NIPPN麵體，更用心調製用料與醬料，打造醬麵黃金比例。首波推薦「蒜炒塔香腿排義大利麵」，細麵條完整吸附爆香蒜油，蒜香十足，醬汁佐上生蒜及九層塔，再搭配厚切烤腿排、最後撒上蒜酥，香氣誘人，售價89元。慶祝全新義大利麵品牌「uno pasta」亮相，即日起至11月1日使用My FamiPay、全盈+PAY、Fami錢包支付，uno pasta可享全品項省15元。

輕食則推薦「金飯糰」台式圓型飯糰系列，免微波便利享用，新推出「香腸炒飯飯糰」、「少一杯蛤蜊飯糰」兩種口味，還原道地台式風味，不僅造型由三角改為圓型，更邀請獲得《小小頂級廚師美國版》第8季總冠軍的小廚神朱如茵Liya監製推薦，即日起除了在全台全家便利商店店舖販售之外，也可透過預約加點方式於台灣虎航機上享用「金飯糰」新系列商品。